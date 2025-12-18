الخميس 18 ديسمبر 2025
ثقافة وفنون

وفاة الفنان التشكيلي محمد عمر سليمان

الفنان محمد عمر سليمان،
الفنان محمد عمر سليمان، فيتو
رحل عن عالمنا الفنان التشكيلي محمد عمر سليمان عن عمر 69 عاما، وذلك بعد مسيرة فنية حافلة بالعطاء والإبداع في فن الخزف المصري المعاصر.

ونعت نقابة الفنانين التشكيليين، برئاسة الفنان طارق الكومي وأعضاء مجلس الإدارة، رحيل الفنان الخزاف القدير محمد عمر سليمان.

وفاة الفنان التشكيلي محمد عمر سليمان 

وتقدم الفنان طارق الكومي، بخالص التعازي والمواساة للأسرة الفقيد، ولتلاميذه ومحبي فنه، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وذلك من خلال الصفحة الرسمية لنقابة الفنانين التشكيليين على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

الفنان التشكيلي محمد عمر سليمان

ولد الخزاف محمد عمر سليمان في 7 فبراير من عام 1956م، ودرس في كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، وعشق الفنان الراحل فن الخزف حيث كان يعتقد أنه فن يجب ان “يعطيه المرء كله ليعطيه الخزف بعضه” كما قال في مقال بعام 2015.

وكتب الفنان أيضًا: “الخزف هو بناء الأشكال المبتكرة من الطينات الخزفية وفق مبادئ وأصول يرتبط بعضها البعض من أسس التصميم الجمالي والنفعي إلى أساليب وطرز وطرق تجهيز وتشكيل ثم تجفيف وحرق وزخرفة وطلاء يمثل عادة قيم حضارية يوائم فيها الإنسان بين الفن ومقومات الحياة”.

