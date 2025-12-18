الخميس 18 ديسمبر 2025
ثقافة وفنون

مصطفى كامل: الصوت الموهوب أهم معيار لصناعة النجم وأصوات اليوم أفضل من جيل التسعينيات (فيديو)

مصطفى كامل
مصطفى كامل
قال الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية: “أنا اللي اكتشفت موهبة حمادة هلال وبهاء سلطان، مؤكدا أن أهم معيار في صناعة نجم هو خامة الصوت”.

وأضاف على هامش مؤتمر صحفي بنقابة المهن الموسيقية: إحنا قعدنا سنة نذاكر لبهاء سلطان علشان يطلع بشكل مختلف عن الباقي، ودلوقتي لما بسمع أي صوت موهوب أقول إن الصوت دا لو كان في زمن التسعينات كنت ساعدته".

واستكمل: دلوقتي مش قادر أعمل دا النهارده، إحنا الحقوق الفكرية مهدرة، وفي أوروبا لو في عمل واحد بس نجح لنجم، ممكن العائد بتاعه يعيشه طول حياته".

وتابع: “النهارده الملحن ممكن يطلب 500 ألف جنيه والشاعر 300 ألف جنيه، والأغنية ممكن دلوقتي تتكلف مليون جنيه، ودلوقتي في أصوات كثيرة أفضل من جيل التسعينات وتستحق الدعم”.

