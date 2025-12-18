مصطفى كامل: الصوت الموهوب أهم معيار لصناعة النجم وأصوات اليوم أفضل من جيل التسعينيات (فيديو)

18 حجم الخط

قال الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية: “أنا اللي اكتشفت موهبة حمادة هلال وبهاء سلطان، مؤكدا أن أهم معيار في صناعة نجم هو خامة الصوت”.

وأضاف على هامش مؤتمر صحفي بنقابة المهن الموسيقية: إحنا قعدنا سنة نذاكر لبهاء سلطان علشان يطلع بشكل مختلف عن الباقي، ودلوقتي لما بسمع أي صوت موهوب أقول إن الصوت دا لو كان في زمن التسعينات كنت ساعدته".

واستكمل: دلوقتي مش قادر أعمل دا النهارده، إحنا الحقوق الفكرية مهدرة، وفي أوروبا لو في عمل واحد بس نجح لنجم، ممكن العائد بتاعه يعيشه طول حياته".

وتابع: “النهارده الملحن ممكن يطلب 500 ألف جنيه والشاعر 300 ألف جنيه، والأغنية ممكن دلوقتي تتكلف مليون جنيه، ودلوقتي في أصوات كثيرة أفضل من جيل التسعينات وتستحق الدعم”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.