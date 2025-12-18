الخميس 18 ديسمبر 2025
ثقافة وفنون

يعرض بالسينمات 7 يناير، طرح البوستر الرسمي لفيلم "كولونيا"

كشفت الشركة المنتجة لفيلم “كولونيا” بطولة الفنان أحمد مالك، عن البوستر الرسمي للعمل، وذلك تمهيدا لعرضه بالسينمات المصرية يوم 7 يناير المقبل، و15 يناير بالوطن العربي. 

البوستر الرسمي لفيلم كولونيا 

وتصدر البوستر الرسمي للفيلم نجوم العمل وهم: أحمد مالك، مايان السيد، كامل الباشا

قصة وأبطال فيلم كولونيا 

 ينتمي فيلم كولونيا إلى نوعية الدراما العائلية الأسرية، وتدور أحداثه خلال ليلة مشحونة يُجبر فيها الأب والابن على مواجهة ذكرياتهما، وخلافاتهما، وصورتهما عن بعضهما البعض، فى محاولة لتصفية الحسابات وترميم ما كسره الزمن.

الفيلم بطولة أحمد مالك، مايان السيد، كامل الباشا، وإخراج محمد صيام.    

و يُعتبر "كولونيا" أول فيلم روائي طويل للمخرج محمد صيام، الذي شارك في كتابة السيناريو مع أحمد عامر. 

ويضم طاقم العمل: مدير التصوير عمر أبو دومة، والموسيقى التصويرية ليال وطفة، والمونتاج أحمد حافظ، وتصميم الإنتاج عاصم علي، وتصميم الأزياء لنيرة الدهشوري.

مشاركة فيلم كولونيا في مهرجان الجونة السينمائي 

ويأتي عرض فيلم “كولونيا” في السينمات، بعدما كان قد شارك ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، والتي أقيمت في شهر أكتوبر 2025. 

وحصل الفنان أحمد مالك من خلال دوره في الفيلم على جائزة أفضل ممثل من مهرجان الجونة السينمائي بدورته الماضية. 

مهرجان فينيسيا السينمائي 

كذلك كان فيلم كولونيا قد حصد قبل عرضه بمهرجان الجونة السينمائي، على 5 جوائز ضمن مسابقة Final Cut في مهرجان فينيسيا السينمائي وهي المسابقة المخصصة للأفلام قيد التطوير والتنفيذ. 

كامل الباشا يتحدث عن فيلم كولونيا 

وكان الفنان كامل الباشا قد تحدث عن مشاركته في فيلم “كولونيا” في لقاء خاص مع “ڤيتو” على هامش مهرجان الجونة السينمائي 2025 قائلا: “الفيلم يتناول بشيء من التفصيل علاقة أب بابنه والقسوة التي تكون في هذه العلاقة وفي التعامل بين الطرفين وأسباب هذا الجفاء الذي يحدث بين الأب وابنه، كما أن الفيلم يحمل رسالة وهدف هو إظهار كيفية تحسين الطرفين علاقتهما ببعضهما البعض والتفاهم رغم الاختلاف بين الاثنين في التفكير وطريقة النظر للحياة والأمور”.

