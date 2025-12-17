أحمد العوضي مع إسعاد يونس في "صاحبة السعادة"، والفنان: حلقة طرش

18 حجم الخط

يحل الفنان أحمد العوضي ضيفا على الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها الشهير “صاحبة السعادة” يوم الأحد المقبل على شاشة قناة DMC.

ونشر العوضي صورة له برفقة صاحبة السعادة عبر صفحته على فيس بوك وكتب قائلا: يوم الأحد القادممع الإعلاميه الكبيرة إسعاد يونس.. حلقة طرش.

مسلسل علي كلاي

ويشارك أحمد العوضي في موسم دراما رمضان المقبل بمسلسل “علي كلاي” والذي بدأ تصويره مؤخرا.

قصة "علي كلاي".. تاجر عقارات يواجه الأزمات

تدور أحداث مسلسل "علي كلاي" حول شخصية تاجر عقارات يدير معرض سيارات ضخمًا، إلا أنه يواجه سلسلة من الأزمات والمشاكل التي تترتب على تجارته وتأثيراتها على حياته الشخصية والاجتماعية.

المسلسل يتناول الصراع مع الظروف المحيطة والتحديات التي يواجهها الشخص في محاولة للحفاظ على استقراره الشخصي والعائلي.

فريق عمل مسلسل علي كلاي

ويشارك العوضي في بطولة العمل كل من: يارا السكري، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، محمود البزاوي، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقى وبسام رجب.

