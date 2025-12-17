الأربعاء 17 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أحمد العوضي مع إسعاد يونس في "صاحبة السعادة"، والفنان: حلقة طرش

أحمد العوضي مع صاحبة
أحمد العوضي مع صاحبة السعادة، فيتو
18 حجم الخط

 

يحل الفنان أحمد العوضي ضيفا على الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها الشهير “صاحبة السعادة” يوم الأحد المقبل على شاشة قناة DMC.

 

ونشر العوضي صورة له برفقة صاحبة السعادة عبر صفحته على فيس بوك وكتب قائلا: يوم الأحد القادممع الإعلاميه الكبيرة إسعاد يونس.. حلقة طرش.

مسلسل علي كلاي

 

ويشارك أحمد العوضي في موسم دراما رمضان المقبل بمسلسل “علي كلاي” والذي بدأ تصويره مؤخرا.

 

قصة "علي كلاي".. تاجر عقارات يواجه الأزمات

 

تدور أحداث مسلسل "علي كلاي" حول شخصية تاجر عقارات يدير معرض سيارات ضخمًا، إلا أنه يواجه سلسلة من الأزمات والمشاكل التي تترتب على تجارته وتأثيراتها على حياته الشخصية والاجتماعية. 

 

المسلسل يتناول الصراع مع الظروف المحيطة والتحديات التي يواجهها الشخص في محاولة للحفاظ على استقراره الشخصي والعائلي. 

 

فريق عمل مسلسل علي كلاي

 

ويشارك العوضي في بطولة العمل كل من: يارا السكري، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، محمود البزاوي، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقى وبسام رجب.

 

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد العوضي إسعاد يونس برنامج صاحبة السعادة الفنان أحمد العوضي خريطة قناة DMC

مواد متعلقة

أحمد العوضي يدخل الحارة الشعبية بمدينة الإنتاج من أجل "علي كلاي"

الأكثر قراءة

باريس سان جيرمان بطلا لـ كأس الإنتركونتيننتال بالفوز على فلامنجو بركلات الترجيح

كأس ملك إسبانيا، ريال مدريد يتقدم على تالافيرا بثنائية في الشوط الأول

إخماد حريق نشب داخل مطعم شهير بجسر السويس

السيسي ورئيس الكونغو الديمقراطية يبحثان مجمل العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين

بعد تجديد نفي زيادة الأسعار، تعرف على أسعار شرائح الكهرباء

جار الفنانة نيفين مندور يروى اللحظات الأخيرة في حياتها (فيديو)

"الوطنية للانتخابات" تحقق في صحة فيديو متداول بالغربية بشأن توجيه الناخبين

باريس سان جيرمان وفلامنجو يحتكمان لركلات الترجيح لحسم بطل كأس الإنتركونتيننتال

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الخردة في الأسواق مساء اليوم الأربعاء

67.31 جنيه، سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري (آخر تحديث)

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك السودان المركزي

المزيد

انفوجراف

دخلت الفن صدفة وزوجها أطلق عليها «أبو علي».. الحريق ينهي حياة بطلة «اللي بالك بالك» نيفين مندور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى يحسم الجدل: الهجرة غير الشرعية حرام شرعا (فيديو)

5 روايات تاريخية عن ضريح أم الغلام في مصر

بالآيات، معاني الرزق في القرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads