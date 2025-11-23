الأحد 23 نوفمبر 2025
ثقافة وفنون

الناقد صلاح بيصار ينتقد تجاهل "الثقافة" الاحتفاء بمئوية رائد النحت صلاح عبد الكريم

الفنان صلاح عبد الكريم،
الفنان صلاح عبد الكريم، فيتو
وجه الناقد التشكيلي صلاح بيصار رسالة تحية وتقدير إلى روح الفنان الراحل صلاح عبد الكريم، واصفا إياه بالفنان الشامل ورائد فن النحت باستخدام نفايات الحديد والديكور المصري الحديث، فضلا عن كونه أستاذا أكاديميا مرموقا.

وتساءل بيصار من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن أسباب تجاهل وزارة الثقافة، ممثلة في قطاع الفنون التشكيلية وصندوق التنمية الثقافية، الاحتفال بمئوية ميلاد هذا الفنان الكبير.

وأبدى الناقد دهشته من غياب الوفاء للأساتذة الكبار، مشيرا إلى مفارقة تتمثل في أن صلاح عبد الكريم كان عميداً لكلية الفنون الجميلة، بينما رئيس صندوق التنمية الثقافية الحالي هو خريج الكلية ذاتها، متسائلا: "أين الولاء لأساتذتنا الكبار وسط أجندة الضجيج وغوغائية الأنشطة؟".

واستعرض بيصار جانباً من المسيرة المهنية الحافلة للفنان الراحل، حيث تولى منصب نقيب التشكيليين، مؤكدا استحقاقه للاحتفاء بأعماله وتراثه الفني العريض، كما ذكر بلمسات صلاح عبد الكريم العميقة والخالدة في تصميم ديكور الأوبريت الضخم "القاهرة في ألف عام"، الذي ألفه عبد الرحمن شوقي وصاغ أشعاره صلاح جاهين، مبديا أسفه على إغفال ذكرى مولده المئة في الوقت الذي احتفى فيه الفنان بالقاهرة وتاريخها.

ووجه صلاح بيصار الشكر للقاعات الخاصة التي بادرت بالاحتفال بمئوية رموز الفن التشكيلي، مثل الفنانة جاذبية سري والفنان صلاح عبد الكريم، لتعوض بذلك الغياب الرسمي عن هذا المشهد الثقافي الهام.

