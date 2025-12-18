مصطفى كامل يروي موقفا إنسانيا لأم كلثوم ويكشف سبب تأسيس أول جمعية لنقابة الموسيقيين (فيديو)

18 حجم الخط

أعلن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، أن المبنى الجديد للنقابة سيحمل مجسمًا لكوكب الشرق أم كلثوم، وذلك تكريمًا لمكانتها الفنية وتقديرا لدورها التاريخي، باعتبارها المؤسسة الأولى لنقابة الموسيقيين.

وقال كامل، إن أم كلثوم كانت في يوم من الأيام تحضر حفلة، وعند خروجها من المسرح تفاجأت بأن بعض الموسيقيين كانوا يساعدون زميلهم ويجمعون له أموالا لتجاوز أزمة مالية، ومن هنا بدأت فكرة الدعم المتبادل، التي كانت في البداية مجرد جمعية صغيرة.

وأكد كامل على هامش مؤتمر صحفي بمقر نقابة المهن الموسيقية، أن أم كلثوم ستظل رمزا خالدا للفن المصري والعربي، وأن تخليد اسمها داخل صرح النقابة يعد واجبا تجاه تاريخها ودورها الريادي في دعم الموسيقيين.

وأضاف نقيب الموسيقيين أن النقابة تسعى خلال المرحلة المقبلة إلى الحفاظ على رموز وقامات الفن المصري، والاعتزاز بتاريخ النقابة، بالتوازي مع تطوير خدماتها ودعم أعضائها.

وأشار إلى أن المجسم سيكون جزءًا من الهوية البصرية للمبنى الجديد، ليعكس قيمة الفن المصري الأصيل ويُذكر الأجيال الجديدة بتاريخ النقابة ورموزها.

مخالفات تتعلق بمنظومة العلاج داخل المهن الموسيقية

وأكد مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، وجود مخالفات تتعلق بمنظومة العلاج داخل النقابة، من بينها تجاوزات في حدود الإنفاق الطبي، وصلت في إحدى الحالات إلى نحو 600 ألف جنيه، موضحا أن أي إعفاءات غير قانونية، سواء لرؤساء لجان أو لأقاربهم، تمثل مخالفة صريحة تستوجب التحقيق.

وقال نقيب المهن الموسيقية، فى مداخلة ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة ON، ويقدمه الإعلامي أحمد سالم، أنه بادر شخصيا بسداد أي فروق علاجية تخصه فور إخطار النقابة بها، حتى لا يُساء استخدام اسمه أو منصبه.

وشدد على أن التحقيق لا يعني الإدانة، وأنه لا أحد فوق المساءلة، بما في ذلك وكيل النقابة الفنان حلمي عبدالباقي، الذي أُحيل للتحقيق بقرار من مجلس الإدارة.

