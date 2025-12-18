18 حجم الخط

عجة الخضار الصحية في الفرن، وجبة متكاملة بطعم خفيف وفوائد عديدة، عجة الخضار من الأكلات البسيطة والعملية التي يمكن تحضيرها بسهولة في أي وقت، كما أنها خيار مثالي لكل من يبحث عن وجبة صحية خفيفة ومشبعة في الوقت نفسه.

ومع الاتجاه المتزايد نحو تقليل الدهون والابتعاد عن القلي، أصبحت العجة المحضرة في الفرن بديلًا صحيًا ممتازًا عن العجة التقليدية المقلية في الزيت.

فهي تجمع بين البروتين الموجود في البيض، والألياف والفيتامينات الموجودة في الخضروات، مع سعرات حرارية أقل ومذاق شهي يناسب الكبار والصغار.

فوائد عجة الخضار الصحية

قبل التعرّف على طريقة التحضير، من المهم تسليط الضوء على الفوائد الغذائية لعجة الخضار الصحية في الفرن:

مصدر غني بالبروتين: البيض يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، ويدعم صحة العضلات.

غنية بالألياف: الخضروات مثل الكوسة، الجزر، الفلفل، والبصل تُحسن الهضم وتدعم صحة القولون.

قليلة الدهون: تحضير العجة في الفرن يقلل من كمية الدهون مقارنة بالقلي.

مناسبة للدايت: خيار ممتاز لمن يتبع نظامًا غذائيًا لإنقاص الوزن.

تعزز المناعة: بفضل احتوائها على فيتامينات مثل فيتامين C وA.

المكونات اللازمة لتحضير عجة خضار صحية في الفرن

يمكنكِ تعديل الخضروات حسب المتوفر لديكِ، لكن المكونات الأساسية تشمل:

4 بيضات

ثمرة كوسة متوسطة مبشورة

جزرة متوسطة مبشورة

بصلة صغيرة مفرومة ناعم

نصف كوب فلفل ألوان مقطع صغير

ملعقتان كبيرتان من البقدونس أو الشبت المفروم

ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملعقة كبيرة دقيق شوفان أو دقيق أسمر (اختياري)

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

رشة كمون أو بابريكا (اختياري)

رشة بيكنج باودر (اختياري لزيادة الهشاشة)

العجة بالخضراوات

طريقة التحضير خطوة بخطوة

تجهيز الخضروات

بعد غسل الخضروات جيدًا، تُبشر الكوسة والجزر وتُعصر الكوسة للتخلص من الماء الزائد حتى لا تصبح العجة سائلة.

خفق البيض

في وعاء عميق، يُخفق البيض جيدًا باستخدام شوكة أو مضرب يدوي حتى يتجانس الصفار مع البياض.

إضافة الخضروات والتوابل

تُضاف الخضروات المبشورة والمفرومة إلى البيض، ثم يُضاف الملح والفلفل الأسود والتوابل المفضلة، مع التقليب جيدًا.

إضافة الدقيق وزيت الزيتون

يُضاف دقيق الشوفان أو الدقيق الأسمر وزيت الزيتون، ويُقلب الخليط حتى يصبح متماسكًا نسبيًا.

تحضير صينية الفرن

تُدهن صينية الفرن بقليل من زيت الزيتون أو تُبطن بورق الزبدة، ثم يُسكب خليط العجة ويُفرد بالتساوي.

الخبز في الفرن

تُدخل الصينية إلى فرن مُسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية، وتُترك لمدة 25–30 دقيقة حتى تنضج وتكتسب لونًا ذهبيًا خفيفًا.

نصائح للحصول على عجة خضار مثالية

يمكن إضافة ملعقة لبن أو زبادي لايت للحصول على قوام أكثر طراوة.

لمحبي الجبن، يمكن إضافة كمية صغيرة من الجبن القريش أو الموتزاريلا لايت.

يمكن تقطيع العجة بعد خروجها من الفرن وتقديمها مع سلطة خضراء أو خبز أسمر.

تصلح العجة كوجبة إفطار، عشاء خفيف، أو حتى وجبة للأطفال في اللانش بوكس.

عجة الخضار في الفرن اختيار ذكي لنمط حياة صحي

عجة الخضار الصحية في الفرن وجبة متوازنة تجمع بين الطعم اللذيذ والقيمة الغذائية العالية، دون تحميل الجسم دهونًا زائدة.

وهي مثال رائع على كيفية تحويل وصفة تقليدية إلى طبق صحي يناسب أنظمة الدايت ويُشجع على تناول الخضروات بطريقة محببة.

اعتماد مثل هذه الوصفات في النظام الغذائي اليومي خطوة بسيطة لكنها مؤثرة نحو أسلوب حياة أكثر صحة ووعيًا.

