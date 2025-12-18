الخميس 18 ديسمبر 2025
حوادث

ضبط القائمين على شركة غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية  بوزارة الداخلية، من ضبط القائمين على إدارة إحدى الشركات غير المرخصة لإلحاق العمالة بالخارج بنطاق محافظة القاهرة؛ فى إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين واستغلالهم فى عمليات مزعومة لتسهيل السفر للعمل بالخارج.

تفاصيل الضبط

وأوضحت التحريات أن الشركة كانت تنشط فى النصب والإحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم مقابل وعود كاذبة بالسفر للعمل بالخارج، كما روجت لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط 4 أشخاص من القائمين على إدارة الشركة يحملون جنسية إحدى الدول، وبحوزتهم عقود اتفاق للعمل بالخارج،5 أجهزة لاب توب تحتوي على دلائل على نشاطهم الإجرامى، 6 هواتف محمولة للتواصل مع العملاء، وصور جوازات سفر، وعدد من الإعلانات الخاصة بالشركة لاستقطاب المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت الجهات المختصة التحقيق. 

