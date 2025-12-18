ضبط شخصين بتهمة محاولة شراء أصوات الناخبين أمام لجنتين في الدقهلية والغربية

18 حجم الخط

تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة أجا بمحافظة الدقهلية من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، بمحيط الدائرة الانتخابية، وبحوزته عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة باثنين من المرشحين، ومبالغ مالية مخصصة لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم لدفعهم للتصويت لصالحهما.

سير العملية الانتخابية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت النيابة العامة التحقيق فى الواقعة.

ضبط شخص بالدعاية الانتخابية غير القانونية بمركز شرطة قطور بالغربية

وفى سياق متصل،فى إطار متابعة سير العملية الانتخابية، تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة قطور بمحافظة الغربية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتحريض المواطنين على التصويت لصالح أحد المرشحين باستخدام مكبر صوت داخل أحد المساجد بدائرة المركز.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم لقيامه بالدعاية بالمخالفة لضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات، وتولت النيابة العامة التحقيق فى الواقعة.

