البورصة المصرية تلتقي بأطراف السوق لمناقشة مقترحات تطوير آليات التداول

عقدت البورصة المصرية اليوم الخميس، الموافق 18 ديسمبر 2025، لقاء موسعا مع ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، وقيادات شركات السمسرة الأعضاء وأطراف السوق، حيث استعرض الدكتور إسلام عزام - رئيس البورصة المصرية عددا من المقترحات التي تهدف إلى تطوير آليات التداول ورفع كفاءته.

دراسة مقترح مد ساعات التداول لمدة ساعة إضافية

وتناول الاجتماع دراسة مقترح مد ساعات التداول لمدة ساعة إضافية، بحيث تبدأ جلسة التداول في الساعة 9:30 صباحًا وتنتهي في الساعة 3:00 عصرًا، ليصل إجمالي ساعات التداول إلى خمس ساعات ونصف، بما يسهم في زيادة أحجام التداول وتعزيز مستويات السيولة، وبما يتماشى مع مواعيد عمل البورصات الإقليمية المختلفة، ويدعم قدرة السوق المصرية على جذب شرائح أوسع من المستثمرين.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة، تم خلالها عرض المقترح على شركات السمسرة الأعضاء والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن الآثار التشغيلية والفنية المحتملة لتعديل مواعيد التداول.



وفي هذا السياق، قرر رئيس البورصة المصرية إرسال استقصاء إلى جميع شركات السمسرة، بهدف استطلاع آرائهم بصورة شاملة، تمهيدًا لاتخاذ قرار يستند إلى توافق أطراف السوق، وبما يحقق التوازن بين كفاءة التشغيل وحماية مصالح المتعاملين.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن هذا التوجه يعكس حرص البورصة المصرية على تبني نهج تشاركي في صناعة القرار، وتعميق الشراكة مع شركات الوساطة، بما يسهم في تعزيز تنافسية سوق رأس المال المصري إقليميًا ورفع كفاءته التشغيلية.

