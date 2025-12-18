تباين أداء مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

18 حجم الخط

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الخميس.

المؤشر الرئيسي

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.47% عند مستوى 41308 نقاط، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51% عند مستوى 51740 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.49% عند مستوى 18769 نقطة، فيما هبط مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.8% عند مستوى 4750 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0 0.39% عند مستوى 12962 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.24% عند مستوى 17129 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.14% عند مستوى 4386 نقطة.

تعاملات جلسة الأربعاء

وكانت قد تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات أمس الأربعاء، وخسر رأس المال السوقي 16 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.943 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي للبورصة

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 41504 نقاط، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 51002 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 18859 نقطة، وتراجع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 4574 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 12912 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 17088 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 4392 نقطة..

تعاملات منتصف الأسبوع

كما تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات، الثلاثاء الماضي، منتصف جلسات الأسبوع. وخسر رأس المال السوقى 22 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.959 تريليون جنيه.

مؤشر “إيجي إكس 30”

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 42002 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 51431 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 19087 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 4596 نقطة.

فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 13044 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 17216 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 4421 نقطة.

تداولات جلسة الإثنين

وارتفعت معظم مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين الماضي، وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.981 تريليون جنيه.

وقفز مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 42305 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 51825 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 19227 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 4644 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

فيما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 13007 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 17236 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 4479 نقطة.

