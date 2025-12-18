السوبر الايطالي، ملعب الأول بارك جاهز لمباراة نابولي وميلان (فيديو)

18 حجم الخط

كأس السوبر الإيطالي، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو وصور لملعب الأول بارك بالرياض الذي يستضيف مباراة فريق نابولي أمام نظيره ميلان في نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإيطالي للموسم الحالي 2025/ 2026.

موعد مباراة نابولي وميلان

وتقام مباراة نابولي وميلان في الـ9 مساء بتوقيت القاهرة على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض، وتنقل مباشرة عبر شاشة قناة ثمانية 1.

وتشهد النسخة الـ38 من بطولة كأس السوبر الإيطالي مشاركة 4 فرق وهي، نابولي وإي سي ميلان وبولونيا وإنتر ميلان.

ويشارك نابولي في كأس السوبر الإيطالي بصفته بطلًا للنسخة الماضية من الدوري الإيطالي بينما يشارك فريق إنتر بصفته وصيف الدوري، فيما يشارك بولونيا بصفته بطل كأس إيطاليا وميلان كوصيف له.

ويمتلك نابولي في رصيده لقبين من كأس السوبر الإيطالي موسمي 1990 و2014، ويسعى لإضافة اللقب الثالث له في تاريخه.

ويسعى ميلان، للحفاظ على لقب كأس السوبر الإيطالي، بعدما حصده في الموسم الماضي عندما تغلب على غريمه إنتر في النهائي بنتيجة (3-2) في مباراة ماراثونية

قمة نارية على أرض السعودية

وينتظر الفائز من الفريقين المنتصر من مباراة إنتر وصيف بطل الدوري الإيطالي الموسم الماضي، وبولونيا الذي يظهر لأول مرة في كأس السوبر بعد فوزه بكأس إيطاليا الموسم الماضي والتي ستجرى مباراتهما غدا الجمعة.

