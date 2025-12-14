الأحد 14 ديسمبر 2025
نابولي يخسر أمام أودينيزي 0/1 في الدوري الإيطالي

خسر فريق نابولي أمام مضيفه أودينيزي بهدف دون رد، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، على ملعب بلونيرجي، ضمن لقاءات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

سجل يورجن إيكيلينكامب هدف فريق أودينيزي في شباك نابولي في الدقيقة 73 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة يرفع فريق أودينيزي رصيده إلى 21 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما يتجمد رصيد نابولي عند 31 نقطة في المركز الثاني.

فوز ليتشي على بيزا 

و حقق فريق ليتشي فوزًا  على حساب مضيفه بيزا كالتشيو بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

سجل هدف الفوز الوحيد لصالح ليتشي اللاعب نيكولا شتوليتش في الدقيقة 72 من  اللقاء.

بهذه النتيجة رفع فريق ليتشي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد بيزا عند 10 نقاط في المركز الثامن عشر 

