الخميس 18 ديسمبر 2025
موعد مباراة نابولي وميلان في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي

كأس السوبر الإيطالي، يستضيف فريق نابولي اليوم الخميس، نظيره ميلان في نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإيطالي للموسم الحالي 2025/2026.

وتقام مباراة نابولي وميلان في الـ9 مساء بتوقيت القاهرة على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض، وتنقل مباشرة عبر شاشة قناة ثمانية 1.

وتشهد النسخة الـ38 من بطولة كأس السوبر الإيطالي مشاركة 4 فرق وهي، نابولي وإي سي ميلان وبولونيا وإنتر ميلان.

ويشارك نابولي في كأس السوبر الإيطالي بصفته بطلًا للنسخة الماضية من الدوري الإيطالي بينما يشارك فريق إنتر بصفته وصيف الدوري، فيما يشارك بولونيا بصفته بطل كأس إيطاليا وميلان كوصيف له.

ويمتلك نابولي في رصيده لقبين من كأس السوبر الإيطالي موسمي 1990 و2014، ويسعى لإضافة اللقب الثالث له في تاريخه.

فيما يمتلك ميلان 8 ألقاب من كأس السوبر الإيطالي أعوام، 1988 و1992 و1993 و1994 و2004 و2011 و2016 و2025.

