ميلان يلاحق الإنتر، ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباراة روما وكومو

ترتيب الدوري الإيطالي، تختتم اليوم الإثنين مباريات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الإيطالي بمواجهة نادي روما ضد كومو في العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة.

ويتصدر إنتر ميلان قمة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 33 نقطة بفارق نقطة عن غريمه اللدود ميلان ونقطتين عن نابولي صاحب المركز الثالث في جدول الترتيب.

فيما يتواجد روما في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 27 نقطة، بينما يحتل كومو المركز السابع في جدول الكالتشيو برصيد 24 نقطة.

ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباراة روما ضد كومو

1- إنتر 33 نقطة

2- ميلان 32 نقطة

3- نابولي 31 نقطة

4- روما 27 نقطة

5- يوفنتوس 26 نقطة

6- بولونيا 25 نقطة

7- كومو 24 نقطة

8- لاتسيو 22 نقطة

9- ساسولو 21 نقطة

10- أودينيزي 21 نقطة

11- كريمونيزي 20 نقطة

12- أتالانتا 19 نقطة

13- تورينو 17 نقطة

14- ليتشي 16 نقطة

15- كالياري 14 نقطة

16- جنوى 14 نقطة

17- بارما 14 نقطة

18- فيرونا 12 نقطة

19- بيزا 10 نقاط

20- فيورنتينا 6 نقاط

جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي

وعلي صعيد آخر تحدث لاوتارو مارتينيز، قائد إنتر ميلان، عن هدف فريقه في مسابقة الدوري الإيطالي موسم 2025-2026.

هدف إنتر ميلان

وقال لاوتارو في تصريحات لقناة "دازن": "هذا يعني الكثير، لقد عدنا إلى القمة بفضل العمل الجاد والتضحيات التي قدمناها، وبغض النظر عما يقوله الناس عنا، فإننا نركز على أنفسنا، ونعمل بجد، ونسعى للتطور، ونأمل أن نسعد جماهيرنا".

وأضاف: "الجميع يتحدث عن إنتر منذ سنوات لأننا نقدم أداءً جيدًا. من الطبيعي أن يكون هناك نقد وإشادة".

وواصل المهاجم: "نحن فريق يدرك نقاط قوته، ونسعى دائمًا لضمان بقاء إنتر في القمة. قد يبدو الأمر مكررًا، لكن هذا ما نفعله. الرسالة في غرفة الملابس واضحة، نريد تحقيق ذلك".

وأتم: "إنها رسالة لأنفسنا. كما أقول دائمًا، نحن من نبذل الجهد ونحن من نحاول إعادة إنتر إلى مكانته الطبيعية، لذا فإنني أتحدث إلى الفريق، هدفنا في النهاية التتويج بلقب الدوري الإيطالي".

