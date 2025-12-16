الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
المقابل المادي يعرقل إتمام صفقة انتقال مدافع إنتر ميلان إلى برشلونة

 ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادي برشلونة يجد صعوبة بالغة في التعاقد مع أليساندرو باستوني مدافع إنتر ميلان بسبب المقابل المادي.

برشلونة يسعى لضم مدافع جديد

 كان اسم المدافع الإيطالي أليساندرو باستوني من بين الأسماء التي تم وضعها على طاولة لجنة التعاقدات بالنادي، سواء في سوق الانتقالات الشتوية أو خلال الصيف المقبل في ظل إينيجو مارتينيز، إلى جانب المشكلات الدفاعية التي عانى منها برشلونة خلال الأشهر الأولى من الموسم الحالي.

وينظر برشلونة إلى التعاقد مع باستوني كـ"حلم ممنوع" أو مشروع طموح يصطدم بالواقع المالي للنادي الكتالوني، مع بقاء الباب مواربًا لأي احتمالات مستقبلية في الصفقة.

وجاء اهتمام برشلونة بضم باستوني عقب الأداء الرائع الذي قدمه مع إنتر تحت قيادة سيموني إنزاجي، حين بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا بالموسم الماضي.

ورغم أن الإدارة الرياضية في برشلونة استطلعت وضع باستوني، وتم التواصل مع وكيله اتضح بأن الصفقة غير ممكنة في الوقت الراهن.

ويبلغ باستوني 26 عامًا، ويرتبط بعقد مع إنتر حتى عام 2028، فيما تُقدّر قيمته السوقية بنحو 80 مليون يورو.

وخلال مواجهة برشلونة وإنتر في دوري أبطال أوروبا بالموسم الماضي، ترك المدافع الإيطالي انطباعات مميزة للغاية، فضلًا عن امتلاكه القدم اليسرى، وهي الصفة الأساسية التي يبحث عنها برشلونة في قلب دفاع قادر على ترسيخ مكانته بالفريق لسنوات طويلة.

مارك أندريه تير شتيجن يحسم حول مستقبله مع نادي برشلونة

حسم الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، الجدل حول مستقبله مع نادي برشلونة، مؤكدًا تمسكه بالاستمرار داخل أسوار الفريق الكتالوني، وعدم وجود نية لديه لمغادرته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وشهدت الفترة الأخيرة تراجع ترتيب تير شتيجن في قائمة حراس برشلونة، بعدما أصبح الخيار الثالث، في ظل اعتماد المدرب هانز فليك على الثنائي جوان جارسيا وتشيزني، حيث سبق أن أعلن أن جارسيا هو الحارس الأساسي للفريق.

برشلونة نادي برشلونة اليساندرو أليساندرو باستوني إنتر ميلان سبورت

