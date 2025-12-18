الخميس 18 ديسمبر 2025
رياضة

سقوط أمطار على ملعب لوسيل أثناء مباراة المغرب والأردن بنهائي كأس العرب (فيديو)

ملعب لوسيل،فيتو
كأس العرب، عرضت قنوات الكأس القطرية، فيديو لسقوط أمطار على ملعب لوسيل الذي يستضيف حاليا مباراة المغرب والأردن، في نهائي بطولة كأس العرب، والتي تقام في قطر.

أعلن جمال السلامي مدرب منتخب الأردن تشكيل فريقه لمواجهة المغرب، مساء اليوم الخميس، في نهائي بطولة كأس العرب والتي تقام في قطر.

تشكيل منتخب الأردن ضد المغرب 

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى.

خط الدفاع: عبد الله نصيب - سعد الروسان - حسام أبو الدهب.

خط الوسط: عصام السميري - عامر جاموس - نزار الرشدان - مهند أبو طه.

خط الهجوم: أبو زريق شرارة - علي علوان - محمود مرضي.

تشكيل منتخب المغرب أمام الأردن 

حراسة المرمى: المهدي بن عبيد.

خط الدفاع: محمد بولكسوت، مروان سعدان، سفيان بوفتيني، حمزة الموساوي.

خط الوسط: أنس باش، محمد ربيع حريمات، أسامة طنان.

خط الهجوم: كريم البركاوي، وليد أزارو، أمين زحزوح.

أمطار غزيرة على ملعب لوسيل قبل نهائي كأس العرب 

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب، جاهزية استاد لوسيل الذي سيستضيف مباراة منتخب المغرب مع نظيره الأردني، في المباراة النهائية لبطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر.

وعرضت قنوات الكأس القطرية فيديو لجاهزية استاد لوسيل الذي يستعد لاستضافة نهائي كأس العرب.

مشوار الأردن نحو نهائي كأس العرب 2025

ووصل منتخب الأردن إلى المباراة النهائية بعدما فاز بدور المجموعات، على الإمارات 2-1 في الجولة الأولى، ثم الفوز أمام الكويت بثلاثية مقابل هدف في الجولة الثانية، قبل أن يحقق فوزًا كبيرا على مصر بثلاثية نظيفة في الجولة الختامية ليتأهل متصدرًا عن المجموعة الثالثة.

وفي ربع النهائي، حقق منتخب الأردن فوزًا مثيرًا على العراق بنتيجة 1-0، وبنفس النتيجة حقق الأردن الفوز على السعودية في نصف النهائي.

مشوار المغرب نحو نهائي كأس العرب 2025 

في المقابل، بدأ منتخب المغرب مشواره في المجموعة الثانية رفقة السعودية وعمان وجزر القمر، وتأهل متصدرًا برصيد 7 نقاط، حيث فاز على جزر القمر 3-1 في الجولة الأولى، ثم تعادل مع عمان 0-0 في الجولة الثانية، قبل أن يفوز على السعودية 1-0 في الجولة الختامية.

وفي مرحلة خروج المغلوب، حقق المنتخب المغربي فوزًا على سوريا بنتيجة 1-0 في ربع النهائي، ثم فاز أمام الإمارات بثلاثية نظيفة في نصف النهائي.

