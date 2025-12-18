الخميس 18 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب 2007 يختتم معسكره التدريبي استعدادا لبطولة أمم إفريقيا (صور)

منتخب 2007,فيتو
منتخب 2007,فيتو
18 حجم الخط

 اختتم منتخب مصر لكرة القدم مواليد 2007، بقيادة وائل رياض، المدير الفني، معسكره التدريبي بالفوز على الفريق الأول بنادي رع 3-1 في إطار برنامج الإعداد المكثف لتصفيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة للشباب.

من جانبه، أكد وائل رياض رضاه التام عن  معسكر المنتخب، ومجموعة العناصر المختارة وأداء اللاعبين، خاصة خلال المباراتين الوديتين.

وكان الجهاز الفني لمنتخب الشباب، قد حرص على تجربة عدد كبير  من العناصر خلال وديتي رع، اليوم، وودية النصر للتصدير، الأولى في المعسكر الحالي، قبل خوض الاستحقاق القاري المهم للاستقرار على التشكيل الأمثل للمنتخب.

وخاض منتخب مصر للشباب، معسكره المفتوح بمركز المنتخبات الوطنية استعدادًا للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 19 عامًا.

وفاز منتخب مصر مواليد 2007، بقيادة وائل رياض، المدير الفني، على الفريق الأول بنادي النصر للتصدير برباعية نظيفة، في إطار برنامج الإعداد المكثف لخوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة للشباب.

قائمة منتخب الشباب مواليد 2007

وجاءت قائمة المنتخب على النحو التالي:

حراس المرمى: إياد تامر  (الأهلي)، يوسف البشري   (إنبي)، سليم حسن (المقاولون العرب)،  مصطفى سامي حسن  (المقاولون العرب)، عمر عبد العزيز  (الزمالك).

خط الدفاع: إياد مدحت السيد أحمد (الأهلي)،  يوسف محمد عبد الواحد  (إنبي)، أدهم أحمد الدين (المقاولون العرب) عبد الله محمد السيد بدير (بيراميدز)، محمد عبد البصري (إنبي)، نور أشرف (إنبي)، يوسف محمود محمد "شيكا"  (بيراميدز)، أحمد علاء  (طلائع الجيش)، محمد عوض  (زد)، ماهر خالد ماهر  (سيراميكا كليوباترا)، آدم قمحاوي  ( شباب الأهلي).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر الجهاز الفني لمنتخب الشباب بطولة أمم أفريقيا تصفيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة للشباب تصفيات كأس الأمم الأفريقية قائمة منتخب الشباب

مواد متعلقة

هتافات جماهير الأردن بمحطة لوسيل قبل مواجهة المغرب بنهائي كأس العرب (فيديو)

مشجع يستعرض السيول أمام ملعب لوسيل قبل مباراة المغرب والأردن (فيديو)

إلغاء مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب بسبب استمرار سقوط الأمطار الغزيرة

رغم الأمطار الغزيرة، توافد الجماهير على استاد لوسيل لحضور نهائي كأس العرب (فيديو)

استمرار الأمطار، غموض في استكمال مباراة السعودية والإمارات بكأس العرب (فيديو)

بعد الأمطار الغزيرة بقطر، شاهد استاد لوسيل قبل انطلاق نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن

حكم مباراة السعودية والإمارات يقرر استكمال الشوط الثاني في الثالثة والنصف

كأس الأمم الأفريقية، تعرف على موعد أول تدريب لمنتخب مصر بالمغرب

الأكثر قراءة

"الوطنية للانتخابات" تعلن أسماء المرشحين بجولة الإعادة للمرحلة الأولى لـ30 دائرة انتخابية ملغاة بحكم قضائي

كواليس لقاء أحمد العوضي مع إسعاد يونس في "صاحبة السعادة" (صور)

إلغاء مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب بسبب استمرار سقوط الأمطار الغزيرة

بالأسماء، التنمية المحلية تنزع ملكية أراضي وعقارات لتنفيذ مشروع محور 26 يوليو بالجيزة

أسعار الخردة في مصر اليوم الخميس 18- 12- 2025 (تحديث لحظي)

تأجيل انطلاق الشوط الثاني من مباراة السعودية والإمارات بكأس العرب بسبب الأمطار (فيديو)

ضم سواحل الصومال وأريتريا وجيبوتي لـ إثيوبيا، خريطة آبي أحمد الجديدة تشعل غضب المنطقة

إطلاق أول معرض فرنشايز مصري سعودي دولي في أبريل المقبل

خدمات

المزيد

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الخميس

ارتفاع الردة وانخفاض الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

تعرف على أسعار الخردة في الأسواق مساء اليوم الأربعاء

67.31 جنيه، سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

المزيد

انفوجراف

دخلت الفن صدفة وزوجها أطلق عليها «أبو علي».. الحريق ينهي حياة بطلة «اللي بالك بالك» نيفين مندور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الشراء في المنام وعلاقته بمواجهة المشاكل والأزمات

ما معنى «وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله»؟ (فيديو)

في اليوم العالمي للغة العربية، 12 آية تؤكد شرف وعلو منزلة لغة الضاد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads