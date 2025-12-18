منتخب 2007 يختتم معسكره التدريبي استعدادا لبطولة أمم إفريقيا (صور)

18 حجم الخط

اختتم منتخب مصر لكرة القدم مواليد 2007، بقيادة وائل رياض، المدير الفني، معسكره التدريبي بالفوز على الفريق الأول بنادي رع 3-1 في إطار برنامج الإعداد المكثف لتصفيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة للشباب.

من جانبه، أكد وائل رياض رضاه التام عن معسكر المنتخب، ومجموعة العناصر المختارة وأداء اللاعبين، خاصة خلال المباراتين الوديتين.

وكان الجهاز الفني لمنتخب الشباب، قد حرص على تجربة عدد كبير من العناصر خلال وديتي رع، اليوم، وودية النصر للتصدير، الأولى في المعسكر الحالي، قبل خوض الاستحقاق القاري المهم للاستقرار على التشكيل الأمثل للمنتخب.

وخاض منتخب مصر للشباب، معسكره المفتوح بمركز المنتخبات الوطنية استعدادًا للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 19 عامًا.

وفاز منتخب مصر مواليد 2007، بقيادة وائل رياض، المدير الفني، على الفريق الأول بنادي النصر للتصدير برباعية نظيفة، في إطار برنامج الإعداد المكثف لخوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة للشباب.

قائمة منتخب الشباب مواليد 2007

وجاءت قائمة المنتخب على النحو التالي:

حراس المرمى: إياد تامر (الأهلي)، يوسف البشري (إنبي)، سليم حسن (المقاولون العرب)، مصطفى سامي حسن (المقاولون العرب)، عمر عبد العزيز (الزمالك).

خط الدفاع: إياد مدحت السيد أحمد (الأهلي)، يوسف محمد عبد الواحد (إنبي)، أدهم أحمد الدين (المقاولون العرب) عبد الله محمد السيد بدير (بيراميدز)، محمد عبد البصري (إنبي)، نور أشرف (إنبي)، يوسف محمود محمد "شيكا" (بيراميدز)، أحمد علاء (طلائع الجيش)، محمد عوض (زد)، ماهر خالد ماهر (سيراميكا كليوباترا)، آدم قمحاوي ( شباب الأهلي).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.