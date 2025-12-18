الخميس 18 ديسمبر 2025
كاف يمنح صلاح شهادة مشاركة منتخب مصر في النسخة الـ 35 من كأس الأمم الأفريقية

محمد صلاح،فيتو
محمد صلاح،فيتو
منتخب مصر، شهد الاجتماع التنظيمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، منح محمد صلاح، قائد المنتخب شهادة مشاركة للمنتخب في النسخة الـ 35 من كأس الأمم الأفريقية، التي تقام بالمغرب وتنطلق 21 ديسمبر الحالي.

ويحمل محمد صلاح، شارة قيادة المنتخب للمرة الثالثة في مشواره مع منتخب مصر.  

ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، أولى تدريباته البدنية في المغرب بتمام السادسة مساء اليوم الخميس استعدادا لمواجهة زيمبابوي بكأس الأمم الأفريقية.

ومن المقرر أن يقام تدريب منتخب مصر بأحد الملاعب المخصصة للتدريب بمدينة أكادير.

استعدادات المشاركة في منافسات كأس الأمم الأفريقية

ووصلت بعثة منتخب مصر إلى فندق الإقامة في مدينة أغادير المغربية، مساء أمس الأربعاء استعدادًا للمشاركة في منافسات كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها المغرب.

وتضم بعثة منتخب مصر 28 لاعبًا، وهم:

محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي – محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح – مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد سيد «زيزو» – محمود تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي – عمر مرموش – محمد صلاح – مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل.

مجموعة مصر في أمم إفريقيا

وكانت قرعة بطولة أمم أفريقيا أوقعت منتخب مصر الأول لكرة القدم ضمن المجموعة الثانية في الكان، رفقة منتخبات جنوب أفريقيا وزيمبابوي وأنجولا. 

ويقص منتخب مصر شريط مشواره في بطولة أمم إفريقيا بمواجهة منتخب زيمبابوي في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية في الكان.

 

موعد مباراة مصر وزيمبابوي 

تقام مباراة منتخب مصر أمام زيمبابوي في الجولة الأولى يوم الإثنين المقبل 22 ديسمبر الجاري، ويحتضنها استاد أدرار بمدينة أغادير المغربية، وتنطلق صافرتها في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

 

القناة الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

تنقل مباراة منتخب مصر ضد زيمبابوي على الهواء مباشرة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، كونها الناقل الحصري لجميع مباريات كأس الأمم الأفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

