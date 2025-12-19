الجمعة 19 ديسمبر 2025
الحصر العددي بالأرقام بدائرة فاقوس وكفر صقر وأولاد صقر

اللجنة المشرفة على
اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب، فيتو
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بمحافظة الشرقية، المرحلة الثانية جولة الإعادة، الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرة السابعة فاقوس وكفر صقر وأولاد صقر.

محافظ الشرقية يترأس غرفة عمليات متابعة انتخابات النواب بثاني أيام جولة الإعادة

الحصر العددي لأصوات المرشحين عن دائرة فاقوس وكفر صقر وأولاد صقر 

وجاءت الأرقام الرسمية على النحو التالي:

عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم: 164,634

عدد الأصوات الباطلة: 3,245

عدد الأصوات الصحيحة: 161,380

 

تقدم صلاح شربية ونبيل العطار 

انتخابات مجلس النواب، وتصدَّر صلاح شربية النتائج بعدد 102,987 صوتًا، يليه نبيل العطار بـ96,590 صوتًا، ثم أمام منصور بـ85,528 صوتًا، وصلاح منصور بـ73,161 صوتًا، ثم أحمد سالم بـ64,951 صوتًا، وحافظ يوسف بـ60,923 صوتًا.

 

الحصر العددي لأصوات المرشحين

وتأتي هذه النتائج في إطار أعمال الفرز والحصر العددي للأصوات، تمهيدًا لإعلان النتائج الرسمية وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.

 

خريطة الدوائر الانتخابية في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

وتشمل خريطة الدوائر الانتخابية محافظات: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء، بما يعكس اتساع نطاق المشاركة وتنوع الخريطة الجغرافية للعملية الانتخابية.

