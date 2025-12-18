الخميس 18 ديسمبر 2025
محافظات

مشاركة ذوي الهمم وكبار السن في انتخابات الإعادة بلجنة جزيرة الأحرار بطوخ

انتخابات الاعادة
انتخابات الاعادة بالقليوبية، فيتو
شهدت لجنة قرية جزيرة الأحرار بمركز طوخ محافظة القليوبية مشاركة ملحوظة من ذوي الهمم وكبار السن في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، حيث حرصوا على التواجد للإدلاء بأصواتهم رغم التحديات.

مشاركة ذوي الهمم وكبار السن في انتخابات الإعادة بلجنة جزيرة الأحرار بطوخ

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص المواطنين من مختلف الفئات على ممارسة حقهم الدستوري والمساهمة في العملية الانتخابية، وسط تيسيرات تنظيمية داخل اللجنة لتسهيل عملية التصويت.

القليوبية تعلن انتظام جولة الإعادة لانتخابات النواب في الساعة الأولي من يومها الثاني

أعلنت محافظة القليوبية في بيان لها انتظام سير العملية الانتخابية في الساعة الأولى من اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، وذلك من خلال غرفة عمليات الشبكات الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة.

انتظام التصويت في جولة الإعادة بالقليوبية 

وأكد بيان محافظة القليوبية أنه تم الاطمئنان من رؤساء المدن على فتح جميع اللجان في موعدها المحدد، وانتظام التصويت في 397 لجنة فرعية موزعة على 5 دوائر انتخابية بها جولة الإعادة مع التشديد علي تكثيف أعمال النظافة بمحيط المقار الانتخابية، وتوفير المظلات ومقاعد الانتظار للتيسير على المواطنين، خاصة كبار السن.

وأشار البيان إلى صدور تنبيهات مشددة لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التواجد الميداني المستمر حتى غلق صناديق الاقتراع، مع التنبيه على توفير مصادر طاقة بديلة داخل اللجان تحسبًا لأي طارئ، ورفع درجة التأهب بقطاعات المرافق (المياه، الكهرباء، والصرف الصحي) لضمان عدم تأثر سير العملية الانتخابية بأي أعطال فنية، مع ضرورة الحياد التام والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

وأكد بيان محافظة القليوبية أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة لترصد أي معوقات والتعامل معها فورًا، مع الاشادة بالانضباط والهدوء الذي تشهده اللجان، واستمرار دعوة  المواطنين الي المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم عبر صناديق الاقتراع.

جولة الإعادة لإنتخابات مجلس النواب جولة الاعاده لانتخابات النواب القليوبية انتخابات الاعادة

