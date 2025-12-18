الخميس 18 ديسمبر 2025
محافظات

إقبال نسائي ملحوظ للتصويت بلجنة مدرسة الزهويين بشبين القناطر

إقبال من السيدات
إقبال من السيدات على اللجان الانتخابية بالقليوبية، فيتو
شهدت لجنتا مدرسة الزهويين بمدينة شبين القناطر، ومعهد كفر الشيخ إبراهيم بمركز بنها، ظهر اليوم الخميس، إقبالًا ملحوظًا من السيدات للإدلاء بأصواتهن، في اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة لـ انتخابات مجلس النواب 2025.

محافظة القليوبية: انتظام اللجان في الـ5 دوائر بجولة الإعادة لانتخابات النواب

سقوط 4 حاويات «كونتينر» من قطار بضائع بطوخ القليوبية

القليوبية تعلن انتظام جولة الإعادة لانتخابات النواب 

أعلنت محافظة القليوبية في بيان لها انتظام سير العملية الانتخابية في الساعة الأولى من اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، وذلك من خلال غرفة عمليات الشبكات الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة.

وأكد بيان محافظة القليوبية أنه تم الاطمئنان من رؤساء المدن على فتح جميع اللجان في موعدها المحدد، وانتظام التصويت في 397 لجنة فرعية موزعة على 5 دوائر انتخابية مع التشديد علي تكثيف أعمال النظافة بمحيط المقار الانتخابية، وتوفير المظلات ومقاعد الانتظار للتيسير على المواطنين، خاصة كبار السن.

غرفة العمليات بانتخابات مجلس النواب بالقليوبية 

وأشار البيان الي صدور تنبيهات مشددة لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التواجد الميداني المستمر حتى غلق صناديق الاقتراع لـ انتخابات مجلس النواب  مع التنبيه على توفير مصادر طاقة بديلة داخل اللجان تحسبًا لأي طارئ، ورفع درجة التأهب بقطاعات المرافق (المياه، الكهرباء، والصرف الصحي) لضمان عدم تأثر سير العملية الانتخابية بأي أعطال فنية، مع ضرورة الحياد التام والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

وأكد بيان محافظة القليوبية أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة لترصد أي معوقات والتعامل معها فورًا، مع الاشادة بالانضباط والهدوء الذي تشهده اللجان، واستمرار دعوة  المواطنين الي المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم عبر صناديق الاقتراع.

اقبال من السيدات علي  اللجان الانتخابية بالقليوبية، فيتو 
إقبال من السيدات على اللجان الانتخابية بالقليوبية، فيتو 
اقبال من السيدات علي  اللجان الانتخابية بالقليوبية، فيتو 
إقبال من السيدات على اللجان الانتخابية بالقليوبية، فيتو 

انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب مجلس النواب بالقليوبية مدينة شبين القناطر محافظة القليوبية مجلس النواب 2025

