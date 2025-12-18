عاصم الجزار يتفقد الغرفة المركزية لـ"الجبهة الوطنية" لمتابعة جولة الإعادة لانتخابات النواب

18 حجم الخط

تفقد الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، غرفة العمليات المركزية للحزب، لمتابعة سير العملية الانتخابية، ومتابعة كل المستجدات خلال اليوم الثاني، من جولة الإعادة للمرحلة الثانية، لانتخابات مجلس النواب 2025.

مسؤولو الأمانات بالمحافظات

وتتواصل الغرفة المركزية، بشكل مباشر مع مسئولي الأمانات بالمحافظات على مدار الساعة، من خلال عقد اجتماعات عبر تقنية "زووم"، للاطلاع على حجم الإقبال وتقييم معدلات المشاركة، مؤكدة الالتزام الكامل بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والضوابط المنظمة لسير التصويت، لضمان توفير مناخ ملائم للمواطنين للإدلاء بأصواتهم.

أمين التنظيم بالحزب

وتابع أحمد رسلان، نائب الأمين العام وأمين التنظيم بالحزب، والنائب عماد خليل، أمين أمانة التواصل السياسي، سير عملية التصويت داخل اللجان من خلال فرق الرصد الميداني، للتأكد من انتظام العملية الانتخابية.

حزب الجبهة الوطنية

ودعا حزب الجبهة الوطنية، المواطنين للمشاركة في هذا الاستحقاق البرلماني المهم، والتعبير بحرية عن إرادتهم في اختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان.

الغرفة المركزية لحزب الجبهة الوطنية

