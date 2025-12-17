الأربعاء 17 ديسمبر 2025
محافظات

محافظة القليوبية: انتظام اللجان في الـ5 دوائر بجولة الإعادة لانتخابات النواب

متابعة انتخابات النواب
متابعة انتخابات النواب بالقليوبية
 أعلنت محافظة القليوبية انتظام سير العملية الانتخابية في الساعات الأولى من اليوم الأول من إعادة انتخابات مجلس النواب، حيث تابعت قيادات المحافظة انتظام التصويت داخل غرفة عمليات الشبكات الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وتأكدت من فتح جميع اللجان على مستوى المحافظة وانتظام دخول الناخبين بسهولة ويسر.

فتح لجان الاقتراع بجولة الإعادة في المرحلة الثانية لانتخابات النواب

اليوم انطلاق جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب في الإسماعيلية

انطلاق اليوم الأول من إعادة انتخابات مجلس النواب في 5 دوائر

 وتابعت قيادات المحافظة عبر الاتصالات المرئية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، الحالة العامة بمحيط اللجان، والتأكد من الاستقرار التام وعدم وجود أي معوقات، مع توجيهات بسرعة التعامل مع أي شكاوى، وتوفير سبل الراحة والدعم لكبار السن وذوي الهمم بما يضمن مشاركتهم بيسر

عدد المرشحين في جولة الاعادة لانتخابات النواب 

 وأوضحت محافظة القليوبية أن جولة الإعادة تجرى داخل 5 دوائر انتخابية على مستوى المحافظة يتنافس المرشحين فيها علي 8 مقاعد فردية يتنافس فيها 16 مرشحا، حيث تم تجهيز 277 مقرًا انتخابيًا تستقبل الناخبين، وتضم في طياتها 397 لجنة فرعية، مشيرة إلى أن كافة المقار خضعت لمعاينة دقيقة للتأكد من جاهزيتها لاستقبال المواطنين.

وأكدت المحافظة على أهمية التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية لضمان انتظام سير العملية الانتخابية على مدار اليوم، مشيدًا بوعي أبناء القليوبية وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة الإيجابية في إعادة انتخابات مجلس النواب، بما يعكس صورة حضارية ومشرفة للمحافظة.

