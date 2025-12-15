الإثنين 15 ديسمبر 2025
رياضة

موعد مباراة المصري وزد في كاس عاصمة مصر

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو
يستعد فريق المصري البورسعيدي لمواجهة زد إف سي بدور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة المصري وزد في كأس عاصمة مصر

ويلتقي فريقا المصري وزد  في الثامنة مساء الجمعة الموافق التاسع عشر من ديسمبر الجاري على ستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

يومان راحة سلبية للاعبي المصري

وقرر التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري منح لاعبي الفريق راحة سلبية ليومين واستأنف الفريق تدريباته مساء أمس الأحد ببورسعيد.

وكان المصري قد تعادل سلبيا امام الاتحاد السكندري مباراته بالجولة الاولى من بطولة كاس عاصمة مصر.

مواعيد مباريات المصري بكأس عاصمة مصر

 وقد جاءت مباريات المصري على النحو التالي: 

الجولة الأولى: الاتحاد السكندري والمصري أقيمت مساء يوم الخميس الموافق الحادي عشر من ديسمبر الجاري على ستاد السويس الجديد(0-0)

الجولة الثانية: المصري وزد اف سي وتقام في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق التاسع عشر من ديسمبر الجاري على ستاد السويس الجديد.

الجولة الثالثة: حرس الحدود والمصري وتقام في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الخميس الموافق الخامس والعشرين من ديسمبر الجاري على ستاد السويس الجديد.

الجولة الرابعة: استراحة

الجولة الخامسة: المصري وسموحة وتقام في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الاثنين الموافق الخامس من يناير المقبل  على ستاد السويس الجديد.

الجولة السادسة: كهرباء الإسماعيلية والمصري وتقام في تمام الساعة الثامنة مساء يوم السبت الموافق العاشر من يناير المقبل  على ستاد السويس الجديد.

الجولة السابعة: المصري والزمالك وتقام في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الخميس الموافق الخامس عشر من يناير المقبل على ستاد برج العرب.

