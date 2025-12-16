في موسم استثنائي، هل يكمل باريس سان جيرمان السداسية التاريخية بإنتركونتيننتال؟

18 حجم الخط

يدخل فريق نادي باريس سان جيرمان مواجهة مرتقبة أمام فلامنجو البرازيلي، غدا الأربعاء، على ملعب أحمد بن علي بالدوحة في نهائي كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2025.

موسم استثنائي لباريس سان جيرمان

ويسعى فريق باريس سان جيرمان لتحقيق البطولة السادسة له هذا الموسم عندما يواجه فلامنجو لحساب نهائي كأس القارات فيفا 2025 في العاصمة القطرية الدوحة؛ ليكمل موسمًا تاريخيًا للنادي الفرنسي.

وحقق فريق باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي والكأس المحلية ودوري أبطال أوروبا بالإضافة للسوبر الأوروبي والسوبر المحلي الفرنسي، لذلك في حالة فوزه بكاس القارات للأندية سيكون صاحب السداسية التاريخية في إنجاز فريد يحسب له في موسم 2025.

باريس سان جيرمان بطلا لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى

كان موسم 2024-2025 “وش السعد” لباريس سان جيرمان بعد أن نجح النادي الباريسي أخيرًا في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى، وذلك بعد أن انتصر على إنتر 5-0 في النهائي الذي أقيم في ميونخ الألمانية.

باريس سان جيرمان بطلا للدوري الفرنسي والكأس

ولم يكتف أمراء العاصمة الفرنسية باللقب القاري، ولكن حافظوا على هيمنتهم محليًا فحقق الفريق ثنائية الدوري الفرنسي والكأس، ليسطر اسمه بحروف من ذهب ضمن قائمة الأندية القليلة التي نجحت في تحقيق "الثلاثية"، الدوري والكأس ودوري الأبطال.

باريس بطلا للسوبر المحلي الفرنسي والسوبر الأوروبي

فاز باريس سان جيرمان بالسوبر المحلي الفرنسي بالفوز في الدوحة يناير الماضي على موناكو 1-0.

عداد بطولات باريس سان جيرمان لم يتوقف عند الثلاثية، ولكن استمر بتحقيق بطولتي سوبر، أولًا السوبر الأوروبي في "أوديني" الإيطالية بعدما قلب الطاولة أغسطس الماضي على توتنهام الإنجليزي وهزمه 2-1.

