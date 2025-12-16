بريندان رودجرز مديرا فنيا للقادسية السعودي

18 حجم الخط

أعلن نادي القادسية السعودي، اليوم الثلاثاء، التعاقد رسميا مع المدرب الأيرلندي بريندان رودجرز مدرب ليفربول السابق لتولي القيادة الفنية للفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي القادسية، عبر حسابه على منصة "إكس"، مقطع فيديو للمدرب الأيرلندي، بريندان رودجرز، وعلق عليه:" المدرب الكبير وصل.. وصار في "الخُبر".

وجاء تعاقد نادي القادسية مع المدرب الأيرلندي لخلافة الإسباني ميشيل جونزاليس الذي أقيل من منصبه، بشكل رسمي، أول أمس الأحد، بعد تراجع أداء الفريق خلال الفترة الأخير

وسيرتبط المدرب البالغ من العمر 52 عامًا مع نادي القادسية بعقدٍ يمتد لعامين ونصف وتحديدًا حتّى يونيو2028.



من هو مدرب القادسية السعودي؟

يذكر أن بريندان رودجرز صاحب الـ52 عاما، سبق له قيادة ليفربول الإنجليزي، خلال الفترة من 2012 حتى 2015، بجانب أندية ليستر سيتي وواتفورد، وسوانزي سيتي، وتشيلسي، الإنجليزية، كما تولى المسؤولية الفنية لفريق سيلتيك الاسكتلندي مرتين، كان آخرها خلال الفترة من 2023 حتى 2025.

وحقق رودجرز ألقاب عدة خلال مسيرته التدريبية، منها: الدوري الاسكتلندي وكأس اسكتلندا وكأس الاتحاد الإنجليزي



ترتيب القادسية في الدوري السعوي



ويتواجد فريق القادسية، في المركز الخامس برصيد 17 نقطة، بفارق يصل إلى 10 نقاط عن صدارة الدوري

وودع الفريق، منافسات بطولة كأس الملك من الدور ربع النهائي بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام أهلي جدة بنتيجة 5-4.

