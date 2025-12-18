الخميس 18 ديسمبر 2025
أخبار مصر

نائب رئيس جامعة عين شمس تجتمع بلجنة رعاية واستخدام الحيوانات

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
عقدت الدكتورة أماني أسامة كامل، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، اجتماع لجنة رعاية واستخدام الحيوانات بالجامعةAin Shams University Institutional Animal Care and Use Committee (IACUC).

ترسيخ أخلاقيات البحث العلمي والالتزام بالمعايير الأخلاقية المنظمة لإجراء الأبحاث

وذلك في إطار حرص قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس على ترسيخ أخلاقيات البحث العلمي والالتزام بالمعايير الأخلاقية المنظمة لإجراء الأبحاث والتجارب العلمية على الحيوانات.

جاء الاجتماع بحضور  الدكتورة ابتـهال الدمرداش زكي، رئيس اللجنة، وبمشاركة أعضاء اللجنة من عدد من كليات الجامعة، من بينها الطب، والطب البيطري، وطب الأسنان، والعلوم، والبنات، والتربية.

وأكدت نائب رئيس الجامعة أن إنشاء اللجنة يهدف إلى تنظيم إجراء التجارب البحثية على الحيوانات وفقًا للمعايير الدولية وإرشادات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، وضمان المعاملة الأخلاقية والإنسانية للحيوانات، ومراجعة واعتماد بروتوكولات الأبحاث ومتابعة تنفيذها، مع التشديد على عدم البدء في أي تجربة إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة واعتماد بروتوكول البحث.

كما أشارت إلى أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة محليًا ودوليًا، والإشراف على مرافق إيواء ورعاية الحيوانات بكليات الجامعة المختلفة، إلى جانب تدريب وتأهيل القائمين عليها وفقًا للمعايير الأخلاقية والعلمية.

وفي هذا الإطار، وجهت بتكليف أعضاء اللجنة بوضع رؤية وخطة عمل واضحة، وإعداد دليل إرشادي ينظم آليات وإجراءات التعامل مع حيوانات التجارب تمهيدًا لتطبيقه على مستوى كليات الجامعة، فضلًا عن تجميع بيانات محدثة عن وحدات رعاية حيوانات التجارب وإعداد تقييم شامل لها من الجوانب الفنية والمالية والإدارية.

كما ناقشت  الدكتورة ابتـهال الدمرداش زكي مع أعضاء اللجنة تنظيم خطة العمل، وإعداد الدليل الإرشادي واللائحة الداخلية، ووضع النماذج الخاصة بتقديم ومتابعة طلبات استخدام الحيوانات في الأبحاث العلمية، بما يضمن توحيد الإجراءات وتحقيق أعلى معايير الحوكمة والالتزام الأخلاقي.

