الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

10 قرارات مهمة للمجلس الأعلى للمعاهد العليا

المعاهد العليا
المعاهد العليا
18 حجم الخط

ترأس د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون المعاهد العالية الخاصة

 

شروط جديدة للمعاهد..أبرز قرارات المجلس الأعلى للمعاهد العليا 

 

استمرار انعقاد اجتماعات المجلس بالتناوب داخل المعاهد المختلفة

 

الاستمرار في تطوير العملية التعليمية بالمعاهد العليا الخاصة

 

 إدخال التخصصات البينية الحديثة لمواكبة سوق العمل

 

إنشاء مراكز للتوظيف والإبداع والابتكار داخل المعاهد، ومراكز لدعم ذوي الإعاقة.

 

تعزيز التحول الرقمي، ودعم ريادة الأعمال والشراكات الدولية، وتطوير البنية التحتية والمرافق، وتعزيز الوعي البيئي والاستدامة

 

الشروط الجديدة لإنشاء معاهد عالية خاصة جديدة

 

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المجلس وافق أيضًا على عدد من الموضوعات، منها:


• طلب معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر بإنشاء مركز توظيف بالمعهد على غرار المراكز الموجودة بالجامعات.


• طلب معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا بإنشاء مركز الابتكار والبحوث التطبيقية وريادة الأعمال بالمعهد.


• طلب معهد سيناء العالي للسياحة والفنادق برأس سدر  جنوب سيناء، المتضمن بإنشاء مركز للخدمة العامة يقدم دورات تدريبية للطلاب والخريجين وأفراد المجتمع المدني بسيناء.

 

وأكد د. أيمن عاشور ضرورة الاستمرار في تطوير العملية التعليمية بالمعاهد العليا الخاصة، وإدخال التخصصات البينية الحديثة لمواكبة سوق العمل، مع دعم الوزارة المستمر، ومتابعة أداء المعاهد، وتعزيز التنافسية بينها؛ لضمان رفع جودة الخريجين عبر تطوير البرامج الدراسية، واختيار كوادر أكاديمية متميزة وفق معايير الجودة العالمية، وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي ورؤية مصر 2030.

كما وجه الوزير بالتركيز على إنشاء مراكز للتوظيف والإبداع والابتكار داخل المعاهد، إلى جانب مراكز لدعم ذوي الإعاقة، مع تعزيز التحول الرقمي، ودعم ريادة الأعمال والشراكات الدولية، وتطوير البنية التحتية والمرافق، وتعزيز الوعي البيئي والاستدامة؛ بهدف توفير بيئة تعليمية شاملة وعادلة تؤهل الطلاب لتحقيق أداء متميز ومواكبة متطلبات العصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي البحث العلمي البحوث التطبيقية البرامج الدراسية التحول الرقمي التخصصات البينية الحديثة

مواد متعلقة

عين شمس تحصد المركز الأول وتتصدر الجامعات في مسابقة المجلس القومي للمرأة

إطلاق برنامج «رعاية» لتدريب الأطباء بالمستشفيات الجامعية على تشخيص وعلاج أمراض الأطفال النادرة

عين شمس تحتفل بتخريج دفعة 2025 من خريجي ماجستير غرسات الأسنان

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: الاعتماد التعليمي هو منهج متكامل يسهم في ترسيخ ثقافة التميز

فريق الذكاء الاصطناعي بجامعة عين شمس يحصد جائزة أفضل مشروع

المجلس الأعلى يقر الشروط الجديدة لإنشاء معاهد عالية خاصة

محظورات امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات (إنفوجراف)

تفاصيل الترشح لجوائز جامعة عين شمس 2025

الأكثر قراءة

الحكومة: خطة سداد مستحقات الشركات الأجنبية في البترول تسير وفق الجداول الزمنية

هالاند يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 16

تعرف على أماكن لجان الدائرة الأولى في جولة إعادة انتخابات النواب ببورسعيد

هل تتيح ماكينات الصرف في بنك القاهرة الإيداع بدون بطاقة؟

سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

بعد توقعات صعود الذهب في 2026.. رحلة المعدن الأصفر فى السوق المحلى خلال 2025

بالأسماء، النقل تنزع ملكية أراض وعقارات بالجيزة لمشروع توسعة الطريق الدائري

ضبط المتهمين بقتل طالب الحقوق في أشمون بالمنوفية

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر السكر اليوم الثلاثاء 16- 12- 2025

تعرف على سعر القصدير اليوم الثلاثاء 2025.12.16

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين بالأسواق

المزيد

انفوجراف

محظورات امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري يوضح حكم التشبه بـ"خالد بن الوليد"

تفسير حلم السفر إلى الخارج في المنام وعلاقته باستقرار الحياة الزوجية

عقاب اليهود، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 4 من سورة الحشر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads