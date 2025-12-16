10 قرارات مهمة للمجلس الأعلى للمعاهد العليا

18 حجم الخط

ترأس د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون المعاهد العالية الخاصة

شروط جديدة للمعاهد..أبرز قرارات المجلس الأعلى للمعاهد العليا

استمرار انعقاد اجتماعات المجلس بالتناوب داخل المعاهد المختلفة

الاستمرار في تطوير العملية التعليمية بالمعاهد العليا الخاصة

إدخال التخصصات البينية الحديثة لمواكبة سوق العمل

إنشاء مراكز للتوظيف والإبداع والابتكار داخل المعاهد، ومراكز لدعم ذوي الإعاقة.

تعزيز التحول الرقمي، ودعم ريادة الأعمال والشراكات الدولية، وتطوير البنية التحتية والمرافق، وتعزيز الوعي البيئي والاستدامة

الشروط الجديدة لإنشاء معاهد عالية خاصة جديدة

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المجلس وافق أيضًا على عدد من الموضوعات، منها:



• طلب معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر بإنشاء مركز توظيف بالمعهد على غرار المراكز الموجودة بالجامعات.



• طلب معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا بإنشاء مركز الابتكار والبحوث التطبيقية وريادة الأعمال بالمعهد.



• طلب معهد سيناء العالي للسياحة والفنادق برأس سدر جنوب سيناء، المتضمن بإنشاء مركز للخدمة العامة يقدم دورات تدريبية للطلاب والخريجين وأفراد المجتمع المدني بسيناء.

وأكد د. أيمن عاشور ضرورة الاستمرار في تطوير العملية التعليمية بالمعاهد العليا الخاصة، وإدخال التخصصات البينية الحديثة لمواكبة سوق العمل، مع دعم الوزارة المستمر، ومتابعة أداء المعاهد، وتعزيز التنافسية بينها؛ لضمان رفع جودة الخريجين عبر تطوير البرامج الدراسية، واختيار كوادر أكاديمية متميزة وفق معايير الجودة العالمية، وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي ورؤية مصر 2030.



كما وجه الوزير بالتركيز على إنشاء مراكز للتوظيف والإبداع والابتكار داخل المعاهد، إلى جانب مراكز لدعم ذوي الإعاقة، مع تعزيز التحول الرقمي، ودعم ريادة الأعمال والشراكات الدولية، وتطوير البنية التحتية والمرافق، وتعزيز الوعي البيئي والاستدامة؛ بهدف توفير بيئة تعليمية شاملة وعادلة تؤهل الطلاب لتحقيق أداء متميز ومواكبة متطلبات العصر.

