جامعة عين شمس تتوسع في استخدام خدمات وحدة الميكروسكوب الافتراضي

عُقد الاجتماع الدورى لمجلس قطاع الدراسات العليا والبحوث برئاسة الدكتورة أماني أسامة كامل نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبحضور وكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث وأعضاء المجلس.

واستهلت الدكتورة أماني أسامة كامل الجلسة بتهنئة الدكتورة سهام أحمد عبد الحميد لتكليفها عميدًا لكلية الدراسات والبحوث البيئية، وتهنئة الدكتور طارق محمد يوسف لتعيينه وكيلًا لكلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وخلال الجلسة ناقشت سيادتها قبول مركز الابتكار وريادة الاعمال في تحالفات مشروعات التخرج من أكاديمية البحث العلمي لدعم أبحاث خمسين مشروعًا بقيمة خمسة ملايين جنيها، مؤكدة أن دعم المشروعات البحثية وتحويل الناجح منها إلى شركات ناشئة يسهم في تحقيق أثر ملموس على أرض الواقع.

وأشارت إلى أنه تم تفعيل منظومة الأرشفة الإلكترونية وتطبيقها بين المكاتب الإدارية، مع إلغاء التعامل الورقي إلا في حالات محددة، دعمًا للتحول الرقمي ورفع كفاءة العمل المؤسسي.

التوسع في استخدام خدمات وحدة الميكروسكوب الافتراضي

كما ناقشت أهمية الاستفادة من وحدة الميكروسكوب الافتراضي في تعزيز منظومة البحث العلمي، وبالنظر إلى ما حققته وحدة الميكروسكوب الافتراضي والمنصة الرقمية للشرائح الافتراضية من نجاح ملموس في دعم العملية التعليمية، وكون الجامعة أول جامعة مصرية تمتلك بنية تحتية رقمية متكاملة في هذا المجال، وقرر المجلس التوسع في استخدام خدمات وحدة الميكروسكوب الافتراضي لتشمل دعم البحث العلمي وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا بشكل مباشر.

ويشمل هذا القرار إتاحة استخدام الميكروسكوب الافتراضي في الأبحاث العلمية، وعرض الحالات في الندوات والمؤتمرات، وتمكين الباحثين من مسح الشرائح كاملة بجميع التكبيرات، ومشاركتها للمراجعة والتشاور العلمي، واستخدام أدوات القياس والتحليل الرقمية، مع ضمان حفظ الشرائح وصبغاتها وإمكانية الرجوع إليها في أي وقت.

ويهدف هذا القرار إلى تحويل الميكروسكوب الافتراضي من أداة تعليمية إلى أداة بحثية استراتيجية تسهم في تعزيز التميز العلمي، ودعم الابتكار، ورفع جودة البحث العلمي بالجامعة.

وتناولت الجلسة عددًا من العروض والمناقشات حول المنظومة البحثية والعلمية بكليات الجامعة، حيث استعرضت الدكتورة غادة محمود خير الله وكيل معهد الدراسات العليا والبحوث للزراعة في المناطق القاحلة نشأة المعهد المتخصص في الدراسات والبحوث المتعلقة بالمناطق القاحلة، ونقاط تميزه وتخصصه الفريد في مصر، وخطط البحث العلمي وتوجهاته.

كما استعرضت الدكتورة داليا يوسف مدير الوحدة المركزية للتعلم الإلكتروني تفعيل خصائص نقل البيانات من نظام UMS إلى منصات التعلم الإلكتروني ASU2Learn للطلاب،

وفي السياق ذاته، قدم الدكتور محمود فايز، مدير مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات، عرضًا عن بوابة صندوق زمالة جامعة عين شمس ونظام المراسلات الإلكترونية بالموقع،و مشروع رقمنة الميكروفيلم.

كما قدمت الدكتورة رشا إسماعيل عميد كلية الحاسبات والمعلومات، عرضًا تفصيليًا حول تطوير الموقع الإلكتروني لجامعة عين شمس والتحديثات الجديدة.

كما قدمت الدكتورة ميريام عياد مدير وحدة ضمان الجودة بالجامعة، عرضا لأنشطة وحدة التخطيط الاستراتيجي وخطط الكليات واتساقها مع خطة الجامعة وتأثيرها على مؤشرات الأداء السنوية، وأنشطة وحدة التدريب والتوعية.

وفي ختام الجلسة، عرضت الدكتورة دينا لاشين مدير إدارة الوافدين، اعتماد شهادات التخرج النهائية للطلاب الوافدين الصادرة من الجامعات المصرية، كما استعرضت أنشطة قطاع العلاقات الدولية.

