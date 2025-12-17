سطوحي قائمًا بأعمال عميد علوم عين شمس وطنطاوي للآثار

18 حجم الخط

أصدر الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس قرارًا بتكليف الدكتور محمد رجاء محمد السطوحي بالقيام بأعمال عميد كلية العلوم اعتبارا من ٢٠٢٥/١٢/٣ ولحين تعيين عميد للكلية.

الدكتور حسام طنطاوي قائمًا بأعمال عميد كلية الآثار جامعة عين شمس ‏

————-

كما أصدر الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس قرارًا بقيام الدكتور حسام عويس عبد الفتاح محمد طنطاوي بأعمال عميد كلية الآثار اعتبارا من ٢٠٢٥/١٢/٣ ولحين تعيين عميد للكلية.

الدكتور حسام عويس عبد الفتاح محمد طنطاوي

محمد رجاء محمد السطوحي

وفي سياق آخر، حصدت جامعة عين شمس المركز الأول في المسابقة البحثية الطلابية التي نظمها المجلس القومي للمرأة، وذلك ضمن فعاليات اللقاء السنوي الثامن لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، والذي أُقيم بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.



وشهدت الفعاليات مشاركة لجنة تحكيم المسابقة من أساتذة واستشاريي وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بجامعة عين شمس، وهم: الدكتورة فيروز محمود الأستاذ بكلية البنات، الدكتورة سهير صفوت رئيس قسم الاجتماع والفلسفة بكلية التربية، والدكتورة يسرا شعبان المدرس بكلية الحقوق، والدكتورة مروة مندي مدرس علم النفس، إلى جانب الإداريين بالوحدة رانية العسال المسؤول الإداري، وسعاد إبراهيم كبير الأخصائيين.

وخلال اللقاء، هنأت الدكتورة شيماء نعيم الدكتورة غادة فاروق على حصول جامعة عين شمس على الاعتماد المؤسسي، مؤكدة الدور المحوري الذي تقوم به وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف في تحقيق هذا الإنجاز المؤسسي المتميز.

كما أعربت الدكتورة غادة فاروق عن بالغ سعادتها واعتزازها بما حققته جامعة عين شمس من إنجاز متميز بحصولها على المركز الأول في المسابقة البحثية الطلابية للمجلس القومي للمرأة، مؤكدة أن هذا التتويج يعكس إيمان الجامعة بدورها المجتمعي ومسؤوليتها الوطنية في دعم قضايا المرأة ومناهضة كافة أشكال العنف.

وأشارت إلى أن وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بجامعة عين شمس تمثل أحد النماذج الرائدة داخل الجامعات المصرية، لما تقوم به من جهود متكاملة تجمع بين التوعية، والبحث العلمي، وبناء القدرات، بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان وكافة الجهات الوطنية المعنية.

وأكدت الدكتورة غادة فاروق أن هذا الإنجاز يأتي تتويجًا لاستراتيجية الجامعة في تمكين الطلاب والطالبات، وتعزيز مشاركتهم الفعالة في معالجة القضايا المجتمعية المعاصرة، وعلى رأسها قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، لا سيما في ظل التحديات التي تفرضها وسائل التكنولوجيا الحديثة.

