نائب رئيس جامعة عين شمس: تقديم أوجه الدعم والرعاية للطلاب الوافدين

استقبل الدكتور رامي ماهر غالي، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، المستشار رياض النجادا، نائب سفير المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بحضور الدكتورة دينا لاشين، مدير إدارة الوافدين بالجامعة، وإبراهيم سعيد حمزة، أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب.

بحث أوضاع الطلاب الأردنيين الدارسين بجامعة عين شمس

وجرى خلال اللقاء بحث أوضاع الطلاب الأردنيين الدارسين بجامعة عين شمس، وسبل دعمهم بما يسهم في توفير بيئة تعليمية متكاملة ومحفزة للطلاب الوافدين.

وأكد الدكتور رامي ماهر غالي عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، مشيرًا إلى حرص جامعة عين شمس على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات، والعمل على تذليل أية معوقات قد تواجههم.

وأوضح أن الجامعة تولي ملف الطلاب الوافدين اهتمامًا خاصًا، حيث تم تخصيص إدارة مستقلة تعنى بشؤونهم، وتعيين مرشد أكاديمي ومنسقين بالكليات لتيسير التواصل والمتابعة الأكاديمية، إلى جانب تطوير منظومة الحسابات والإجراءات المالية بما يضمن سرعة الإنجاز وتيسير التعاملات.

كما تحرص الجامعة على تقديم الدعم الإرشادي والأكاديمي اللازم لهم طوال فترة دراستهم، ودمجهم في الأنشطة الطلابية والثقافية والفنية والرياضية، بما يعزز من تجربتهم الجامعية ويقوي أواصر التواصل بينهم وبين أقرانهم من طلاب الجامعة.

ومن جانبه، أعرب المستشار رياض النجادا عن تقديره لحسن الاستقبال، كما قدم التهنئة الدكتور رامي ماهر غالي بمناسبة توليه منصبه الجديد، مؤكدًا عمق العلاقات الطيبة التي تجمع بين المملكة الأردنية الهاشمية وجامعة عين شمس العريقة، وحرص الجانبين على استمرار وتعزيز أوجه التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.

