جامعة عين شمس: التزام كامل بالقوانين واللوائح المنظمة لمزاولة المهن الطبية داخل مستشفياتنا

أكدت جامعة عين شمس احترامها الكامل لكافة النقابات المهنية، وفي مقدمتها نقابة العلاج الطبيعي، وتقديرها للدور الوطني والمهني الذي يقوم به أعضاؤها في دعم المنظومة الصحية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

الإلتزام الصارم بالتخصصات الطبية والمهنية الدقيقة

وشددت الجامعة على حرصها التام على الالتزام الصارم بالتخصصات الطبية والمهنية الدقيقة داخل جميع مستشفياتها الجامعية، والالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة لمزاولة المهن الطبية، بما يضمن سلامة المرضى، وجودة الخدمة الصحية، واحترام الأطر القانونية والمهنية المعتمدة.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وفي هذا الإطار، أكدت جامعة عين شمس أنها تتعامل بكل جدية ومسؤولية مع أي ملاحظات أو وقائع يتم رصدها، وأنه جارٍ اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة فورًا، وفقًا للقوانين المنظمة وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويصون التخصصات الطبية المختلفة، ويعزز الانضباط المهني داخل المستشفيات الجامعية.

دعم المنظومة الصحية الوطنية

وتؤمن الجامعة بأهمية التكامل والتعاون المؤسسي مع النقابات المهنية، بما يسهم في دعم المنظومة الصحية الوطنية، وترسيخ مبادئ المهنية، واحترام التخصص، وسيادة القانون، مؤكدة التزامها الدائم بالشفافية والتطوير المستمر في أداء قطاعاتها الطبية والعلاجية.

وفي سياق آخر طورت جامعة عين شمس إدارة حسابات الطلاب الوافدين التابعة للإدارة العامة للوحدات وحسابات الصناديق الخاصة، باعتبارها أحد المحاور الأساسية للتعامل المالي مع الطلاب الوافدين فيما يخص الرسوم الدراسية ومقابل الخدمات المختلفة.

يأتي هذا في إطار استراتيجية جامعة عين شمس للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لطلابها الوافدين، وتعزيز كفاءة الأداء الإداري، ضمن خطة الجامعة للتطوير المؤسسي والتحول الرقمي.

ويأتي هذا التطوير في ضوء توجيهات وإشراف الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور رامي ماهر غالي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبمتابعة اللواء أحمد لاشين، أمين عام الجامعة، تأكيدًا لحرص الجامعة على تقديم منظومة خدمية متكاملة تليق باسم ومكانة جامعة عين شمس كإحدى أعرق الجامعات المصرية والإقليمية.

