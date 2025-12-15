فوائد تمارين الكارديو، تشد الجسم وتقوى عضلة القلب

18 حجم الخط

فوائد الكارديو، الكارديو من التمارين الرياضية الشهيرة التى يجب ممارستها يوميا حفاظا على الصحة وتقوية العضلات وحرق الدهون.

وفوائد الكارديو عديدة، فهى تعزز الصحة العامة وتقوى عضلة القلب وتحمى من الأمراض وتساعد فى إنقاص الوزن سريعا.

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية: إن تمارين الكارديو من أهم أنواع التمارين الرياضية التي ينصح بها الأطباء وخبراء اللياقة البدنية، لما لها من فوائد صحية وجسدية ونفسية متعددة، وكلمة “كارديو” مشتقة من كلمة “Cardio” أي القلب، حيث تركز هذه التمارين بشكل أساسي على تنشيط القلب والرئتين وتحسين كفاءة الجهاز الدوري، وتشمل تمارين الكارديو أنشطة مثل المشي السريع، والجري، وركوب الدراجة، والسباحة، ونط الحبل، والتمارين الهوائية المختلفة.

فوائد تمارين الكارديو، فيتو

فوائد تمارين الكارديو

وأضافت مرام، أن من فوائد تمارين الكارديو:

تقوي عضلة القلب وتزيد من كفاءتها في ضخ الدم، وتحسن الدورة الدموية في الجسم، وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع.

تقلل من مستويات الكوليسترول الضار وتزيد الكوليسترول الجيد.

ممارسة الكارديو بانتظام تقلل من احتمالية الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية بشكل ملحوظ.

تلعب تمارين الكارديو دور فعال في حرق السعرات الحرارية بكميات كبيرة، وتسريع عملية الأيض، والتخلص من الدهون المتراكمة خاصة دهون البطن، والحفاظ على وزن صحي على المدى الطويل، وعند دمج الكارديو مع نظام غذائي متوازن، تكون النتائج أسرع وأكثر استدامة.

تعمل تمارين الكارديو على زيادة سعة الرئتين، وتحسين كفاءة التنفس، وتقليل الشعور بضيق التنفس أثناء المجهود، وتعزيز قدرة الجسم على استخدام الأكسجين بشكل أفضل، وهذا ينعكس إيجابيا على النشاط اليومي والقدرة على بذل مجهود دون تعب سريع.

تحسين حساسية الجسم للأنسولين، والمساعدة في تنظيم مستوى السكر في الدم، وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، ودعم مرضى السكري في التحكم بمستويات السكر عند المداومة على التمارين.

لا تقتصر فوائد الكارديو على الصحة الجسدية فقط، بل تشمل الصحة النفسية أيضا، حيث تحفز إفراز هرمونات السعادة مثل الإندورفين، وتقلل من التوتر والقلق والاكتئاب، وتساعد على تحسين الحالة المزاجية، وتزيد من الشعور بالراحة والاسترخاء، لذلك ينصح بها للأشخاص الذين يعانون من ضغط نفسي أو إرهاق ذهني.

على عكس ما يعتقد البعض، فإن ممارسة الكارديو بانتظام تزيد من مستوى الطاقة اليومية، وتقلل الشعور بالخمول والكسل، وتحسن القدرة على التحمل البدني، وتجعل الجسم أكثر نشا وحيوية.

تساهم تمارين الكارديو في تنظيم مواعيد النوم، وتقليل الأرق، وتحسين جودة النوم العميق، ومساعدة الجسم على الاسترخاء بشكل أفضل ليلا، ويفضل ممارستها قبل النوم بعدة ساعات للحصول على أفضل النتائج.

تعزيز وظائف جهاز المناعة، وتقليل فرص الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، وتحسين قدرة الجسم على مقاومة الأمراض.

تساعد تمارين الكارديو على شد الجسم وتحسين تناسقه، وتقليل الترهلات، وإبراز ملامح الجسم بشكل صحي، ورفع مستوى اللياقة البدنية العامة.

نصائح لممارسة تمارين الكارديو بشكل صحيح

وتابعت، للاستفادة القصوى من تمارين الكارديو ينصح بالآتى:

البدء بشدة خفيفة ثم زيادتها تدريجيا.

ممارسة التمارين من 30 إلى 45 دقيقة، من 3 إلى 5 مرات أسبوعيا.

اختيار نوع كارديو مناسب للحالة الصحية.

شرب كمية كافية من الماء.

التوقف فورا عند الشعور بدوخة أو ألم غير طبيعي.

