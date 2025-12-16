العلاج الحر بصحة أسيوط: إغلاق 595 منشأة خاصة مخالفة وضخ تراخيص جديدة

18 حجم الخط

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة أسيوط بقيادة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، عن النتائج البارزة التي حققتها إدارة العلاج الحر خلال عام 2025، في إطار دورها الحيوي في دعم وتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، والتي شملت تشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، وتسريع وتيرة منح التراخيص وفقًا للنظم الحديثة، والارتقاء بمعايير جودة الرعاية.

ونفذت إدارة العلاج الحر بمحافظة أسيوط 2218 حملة مرور وتفتيش على كافة أنواع المنشآت الطبية الخاصة، بما في ذلك العيادات، المعامل، ومراكز العلاج الطبيعي التخصصية وذلك ​في إطار جهودها المتواصلة لحماية صحة المواطنين.

الغلق الإداري لـ595 منشأة لمخالفتها الاشتراطات

​وأدت الحملات المكثفة لمديرية الصحة بأسيوط إلى رصد 1337 مخالفة للمنشآت غير الملتزمة بالمعايير الصحية والقانونية.

وتم اتخاذ إجراءات رادعة لحماية المريض، حيث تم تحرير 742 إنذارًا لتصحيح الأوضاع، بينما تم اتخاذ قرار الغلق الإداري لـ595 منشأة لمخالفتها الاشتراطات، مؤكدة بذلك عدم التهاون مع أي ممارسة غير قانونية.

فيما ​شهدت حركة التراخيص للمنشآت الصحية الخاصة قفزة واضحة بعد تطبيق منظومة التراخيص والتكويد الطبية الجديدة، حيث ارتفع عدد التراخيص الممنوحة ​في قطاع العيادات الخاصة، من 29 ترخيصًا قبل تطبيق المنظومة الجديدة إلى 54 ترخيصًا بعدها.

كما تضاعف عدد التراخيص الممنوحة لعيادات الأسنان تقريبًا، حيث وصلت إلى 30 ترخيصًا بعد أن كانت 11 ترخيصًا فقط، وفيما يخص مراكز العلاج الطبيعي، تم ترخيص 10 مراكز، بالإضافة إلى 14 ترخيصًا (تشمل 6 مراكز طبية و8 عيادات تخصصية)؛ مما يؤكد تسهيل الإجراءات التنظيمية والامتثال القانوني للمستثمرين والأطباء في القطاع الخاص.

وشملت أعمال الادارة بصحة أسيوط الفحص والرد على 109 شكاوى مقدمة من المواطنين، مع اتخاذ القرارات المناسبة في التوقيت المحدد، مما يعكس الشفافية وسرعة الاستجابة.

​كما أولت الإدارة اهتمامًا خاصًا لسلامة المرضى في مستشفيات ومراكز النساء والتوليد، فعقدت سلسلة من الاجتماعات المكثفة لضمان التطبيق الكامل والدقيق لـ "البارتوجرام (Partogram)" كأداة أساسية لمتابعة الولادة، وتطبيق "تصنيف روبسون (Robson Classification)" لتحليل معدلات الولادة القيصرية وتحسين الممارسات السريرية.

​وفي ذات السياق، أكدت الدكتورة غادة محمود نبيل، مدير إدارة العلاج الحر بصحة أسيوط، أن هدف الإدارة هو ضمان تقديم رعاية طبية متكاملة ذات جودة عالية وآمنة تلبي احتياجات مجتمع أسيوط حيث أن القطاع الخاص يظل دعامة أساسية ومكملة للقطاع الحكومي.

