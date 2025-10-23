ميداليات بلاستيك وشهادات مضروبة.. أزمة في اتحاد الجودو بسبب بطولة أسيوط “الوهمية”.. تحصيل رسوم "غير قانونية" من اللاعبين.. والوزارة تغض الطرف عن الأزمة

الجودو، يعيش الاتحاد المصري للجودو أزمة جديدة، بسبب قيام مسئولي منطقة أسيوط بتنظيم بطولة “وهمية” تحت اسم البطولة التنشيطية للجودو، وذلك على بساط نادي أسيوط الرياضي بتاريخ 12 سبتمبر الماضي، بمشاركة أكثر من 250 لاعبا ولاعبة.

تحصيل رسوم غير قانونية

وشهدت البطولة عدد كبير من المخالفات الفنية والإدارية، أبرزها عدم وجود حكام معتمدين من الاتحاد المصري، وتم الاستعانة بلاعبين سابقين وحاليين من أجل تحكيم المباريات، بالإضافة لتحصيل مبلغ 100 جنيه من كل لاعب بالمخالفة للقانون واللوائح.

كما شهدت البطولة مخالفات تتمثل في عدم وجود سيارة إسعاف بالصالة أو أطقم طبية للتعامل مع اللاعبين حال حدوث أي إصابات، بالإضافة لتوزيع شهادات “مضروبة” وميداليات بلاستيكية، فضلا عن غياب التجهيزات اللازمة للبطولات الرسمية.

بطولة وهمية بصفة رسمية

ولم تتوقف المخالفات عند هذا الحد، بل امتدت لتصل إلى قيام منطقة أسيوط للجودو “المحلولة” بتنظيم بطولة تنشيطية بالمخالفة لكافة القوانين واللوائح، حيث تنص اللائحة على قيام المدير التنفيذي والمدير المالي بتسيير الأمور لحسن تعيين مجلس إدارة جديد للمنطقة، وليست من صلاحياتهم تنظيم بطولات.

جانب من تكريم اللاعبين المشاركين

وما زاد الطين بلة، هو أن اتحاد الجودو نفسه لم يكن على علم بقيام المنطقة بتنظيم بطولة تنشيطية بمشاركة 4 أندية، وهو ما يدلل على وجود حالة من العشوائية تعرض حياة اللاعبين المشاركين للخطر دون رقابة أو محاسبة، رغم توزيع شهادات يزينها لوجو الاتحاد وختم المنطقة.

شهادات رسمية تحمل ختم منطقة أسيوط للجودو

تحقيق وعقوبات رادعة

وكشف مصدر داخل اتحاد الجودو، أن فور علم الاتحاد بالواقعة تم استدعاء المدير التنفيذي والمدير المالي للمنطقة للتحقيق في مقر الاتحاد بمعرفة المستشار القانوني، وأنه من المنتظر أن تكون هناك عقوبات رادعة، لكن متى يصدر القرار؟ لا أحد يعلم!

وزارة الرياضة تحفظ الشكوى

وما زاد الأمر تعقيدا، هو أن وزارة الشباب والرياضة وهي المسئولة عن حماية اللاعبين وإنفاذ القانون، قامت بحفظ الشكوى المقدمة ضد البطولة، بداعي عدم صحة المعلومات الواردة، ضاربة بالصور والمستندات وشهادات التكريم، بل وشهادات أولياء الأمور والمدربين عرض الحائط، غير مهتمة بتعريض حياة ومستقبل اللاعبين للخطر.

