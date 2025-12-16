كأس العرب، الإعلامي وليد الفراج يسخر من الاتحاد السعودي

18 حجم الخط

سخر الإعلامي وليد الفراج من رد الفعل المتوقع للاتحاد السعودي لكرة القدم، على هزيمة الأخضر أمام الأردن في المواجهة التي جرت بينهما على ملعب البيت، ضمن دور نصف النهائي لبطولة كأس العرب.

فراج يعلق على هزيمة السعودية

ونشر الفراج عبر حسابه الشخصي بموقع "إكس": "نعتذر للجمهور السعودي ونجدد الثقة في رينارد والحكم ظلمنا.. هذا هو التبرير المتوقع من إدارة اللعبة في بلادنا.

وتابع الفراج: "ألف مبروك للأشقاء في الأردن.. نشامى الأردن لديهم جيل طموح وروح حقيقية في كل أركان اللعبة.. ناس تشتغل".

واختتم وليد الفراج: "أما حالنا فلا نقول إلا الحمد لله على كل حال".

وتهكم الفراج عبر تغريدته على السيناريو المعتاد الذي يأتي بعد أي تعثر للمنتخب السعودي والذي يتم بعده تجديد الثقة في المدير الفني للصقور، ثم الحديث عن مدى تعرض المنتخب للظلم من حكم المباراة، دون التطرق إلى أسباب الإخفاق الحقيقي.

مباراة السعودية والاردن

وأسدل الستار أمس الإثنين على مباريات الدور قبل النهائي من النسخة الـ11 لبطولة كأس العرب لكرة القدم 2025 المقامة في قطر، حيث حقق منتخب الأردن إنجازًا تاريخيًّا بتأهله إلى النهائي لأول مرة في تاريخه.

واستطاع "النشامى" الفوز على المنتخب السعودي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين، ليتأهل الأردن لمواجهة المغرب في النهائي المقرر إقامته يوم الخميس المقبل على استاد لوسيل، بعد أن تغلب المغرب على الإمارات بثلاثية نظيفة في وقت سابق من نفس اليوم.

