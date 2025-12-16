الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كأس العرب، الإعلامي وليد الفراج يسخر من الاتحاد السعودي

السعودية والاردن
السعودية والاردن
18 حجم الخط

سخر الإعلامي وليد الفراج من رد الفعل المتوقع للاتحاد السعودي لكرة القدم، على هزيمة الأخضر أمام الأردن في المواجهة التي جرت بينهما على ملعب البيت، ضمن دور نصف النهائي لبطولة كأس العرب.

فراج يعلق على هزيمة السعودية

ونشر الفراج عبر حسابه الشخصي بموقع "إكس": "نعتذر للجمهور السعودي ونجدد الثقة في رينارد والحكم ظلمنا.. هذا هو التبرير المتوقع من إدارة اللعبة في بلادنا.

وتابع الفراج: "ألف مبروك للأشقاء في الأردن.. نشامى الأردن لديهم جيل طموح وروح حقيقية في كل أركان اللعبة.. ناس تشتغل".

واختتم وليد الفراج: "أما حالنا فلا نقول إلا الحمد لله على كل حال".

وتهكم الفراج عبر تغريدته على السيناريو المعتاد الذي يأتي بعد أي تعثر للمنتخب السعودي والذي يتم بعده تجديد الثقة في المدير الفني للصقور، ثم الحديث عن مدى تعرض المنتخب للظلم من حكم المباراة، دون التطرق إلى أسباب الإخفاق الحقيقي.

مباراة السعودية والاردن

وأسدل الستار أمس الإثنين على مباريات الدور قبل النهائي من النسخة الـ11 لبطولة كأس العرب لكرة القدم 2025 المقامة في قطر، حيث حقق منتخب الأردن إنجازًا تاريخيًّا بتأهله إلى النهائي لأول مرة في تاريخه.

واستطاع "النشامى" الفوز على المنتخب السعودي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين، ليتأهل الأردن لمواجهة المغرب في النهائي المقرر إقامته يوم الخميس المقبل على استاد لوسيل، بعد أن تغلب المغرب على الإمارات بثلاثية نظيفة في وقت سابق من نفس اليوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد صلاح جايمي كاراجير ليفربول الدوري السعودي ريال مدريد برشلونة آرني سلوت كأس العرب الأردن الأخضر وليد الفراج السعودية رينارد مباراة السعودية والأردن

مواد متعلقة

حصيلة أهداف كأس العرب بعد انتهاء دور نصف النهائي

بعد وصول الأردن لأول مرة في التاريخ، قائمة هدافي كأس العرب 2025 قبل النهائي

أحمد حسن يكشف أسباب إخفاق منتخب مصر في كأس العرب

كأس العرب، حارس مرمى منتخب الأردن بعد إقصاء السعودية لسالم الدوسري: التواضع مطلوب

السعودية تودع كأس العرب دون الحفاظ على شباك نظيفة

الأكثر قراءة

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

موعد والقناة الناقلة لمباراة برشلونة وغوادالاخارا في كأس ملك إسبانيا

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقناة الناقلة

عباقرة ولكن مجهولون.. الحسن الوزان رائد الجغرافيا والموسوعات الأفريقية

سعر الخضار اليوم، انخفاض 14 صنفا أبرزهم البطاطس والليمون في سوق العبور

لتر العباد يتراجع 7 جنيهات، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

النيابة تطلب تحريات المباحث حول حريق شقة سكنية في السلام

بالتفاصيل، طرح أراض استثمارية طبية وتعليمية

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير اليوم الثلاثاء 2025.12.16

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين بالأسواق

تعرف على سعر القصدير اليوم

انخفاض يصل لـ 11 جنيهًا في أسعار الكتاكيت والبط اليوم ببورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

محظورات امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون.. الحسن الوزان رائد الجغرافيا والموسوعات الأفريقية

تفسير حلم هدم البيت في المنام وعلاقته بالسعى نحو بناء حياة أفضل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 16 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads