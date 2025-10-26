خالد البلشي: فلسطين قدمت 35 صحفية شهيدة خلال العدوان الصهيوني على غزة

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين: "إننا لا نحتفي اليوم بالمرأة الفلسطينية، بل نحتفي بكل فلسطين، نحتفي بتاريخ نضالٍ طويل جسدته المرأة الفلسطينية منذ السادس والعشرين من أكتوبر عام 1929، اليوم الذي اختير يومًا لها”.

اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية

وأضاف البلشي خلال كلمته في الاحتفالية التي نظمتها النقابة بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية: “نحن أمام تضحيات هائلة قدمتها آلاف النساء الفلسطينيات، واجهن العدوان على مدى عامين، وكن في مقدمة الصفوف، إذ شكّلن العدد الأكبر بين الشهداء.

وعلى الصعيد الصحفي، فقد قدمت فلسطين نحو 35 شهيدة من الزميلات الصحفيات، ومع ذلك لا تزال مئات الصحفيات يواصلن العمل، بإصرار وشجاعة، مؤمنات بأن الصحافة كانت وما زالت أداةً للنضال وسندًا للقضايا الوطنية، ووسيلةً للدفاع عنها”.

شهيدات النضال الفلسطيني

وأشار نقيب الصحفيين إلى أن “الأعداد الأكبر بين الشهداء كانت من النساء والأطفال، بينما تتحمل الصامدات الآن في الداخل الفلسطيني العبء الأكبر من الصمود والمواجهة، يحملن على كاهلهن استمرار نضال الشعب الفلسطيني واستمرار بقاء المقاومة.

تنظم نقابة الصحفيين من خلال لجنة المرأة واللجنة الثقافية والفنية، وبالتعاون مع مبادرة “أصوات من الحرب”، احتفالية بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية الذي يوافق 26 أكتوبر، تحت شعار “قصة كفاح وإرادة لا تنكسر”.

