ربة منزل بالفيوم تتهم زوجها بالاعتداء عليها بالضرب واستخدام آلة حادة

حررت ربة منزل تدعى أمنية ع. ا، 37 عامًا، بمحافظة الفيوم، محضرًا بقسم شرطة طامية، تتهم فيه زوجها ثابت ف. م، 40 عامًا، بالتعدي عليها بالضرب باليدين واستخدام آلة حادة "قطعة حديد"، ما أسفر عن إصابتها في الوجه واليدين والعينين، نتيجة خلافات عائلية بينهما.

وتلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارًا بالبلاغ، فتم نقل الزوجة إلى مستشفى طامية المركزي لتوقيع الكشف الطبي عليها.

وانتقل ضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين صحة الواقعة. وباستئذان النيابة العامة، تم ضبط الزوج، وبمواجهته اعترف بالتعدي عليها، وتم تحرير المحضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة للجهات المختصة لمتابعة التحقيق.

