حوادث

إحالة متسول متهم بالتعدي على سيدة في الزيتون للمحاكمة

حبس متهم، فيتو

أمرت  نيابة الزيتون بإحالة متسول متهم بالتعدي بالسب والشتم على سيدة لرفضها إعطائه مبلغا ماليا في منطقة الزيتون إلى محكمة الجنح.

 وقال المتهم: “الست رفضت تديني فلوس وتجاهلت كل كلامي وإلحاحي تديني فلوس ولم ترد علي نهائيا، الأمر الذي استفزني فشتمتها بأمها شتائم نابية انتقاما منها”.

ورصدت الأجهزة الأمنية تعليقًا مرفقًا بمقطع فيديو يتضمن تضرر إحدى السيدات من تعدي متسول عليها بالسب والشتم لرفضها إعطائه مبلغًا ماليًا، وذلك بدائرة قسم شرطة الزيتون بمحافظة القاهرة


بالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو (عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج)، وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة كما ورد بمقطع الفيديو المتداول.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

نتائج مخيبة لمنتخب مصر في مونديال الشباب (انفوجراف)

