ترامب: لولا تدخلي لضبط النفس كان بمقدور إسرائيل التدخل لسحق حماس

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات نقلتها شبكة “سي إن إن”، إنه كان عليه كبح جماح الجيش الإسرائيلي والحكومة خلال العملية العسكرية في غزة.

رغبة إسرائيل تجاه حماس

وأضاف ترامب: “لو كان بمقدور إسرائيل التدخل وسحق حماس لفعلت، لكنني ناقشت الأمر مطولًا مع نتنياهو لضمان ضبط النفس”.

وأوضح ترامب أن الهدف في هذه المرحلة هو تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وضمان استمراره، مشيرًا إلى أن أي تصعيد جديد لن يكون في مصلحة أحد.

إسرائيل يمكن أن تستأنف العمليات العسكرية ضد حماس

وذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح بأن إسرائيل يمكن أن تستأنف العمليات العسكرية في قطاع غزة “بمجرد كلمة منه”، في حال عدم التزام حركة حماس ببنود اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح ترامب، وفقًا للتقرير، أن التهدئة الحالية في غزة مرهونة بالتزام جميع الأطراف بالاتفاق المبرم في قمة شرم الشيخ للسلام، مشيرًا إلى أن أي خرق من جانب حماس سيقابل برد حاسم وسريع.

