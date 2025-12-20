السبت 20 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

تريند

أجيب 99% ليه هو أنا مصري، حوار بين كويتي وشقيقه يثير الجدل، والمصريون يردون (فيديو)

حوار بين كويتي وشقيقه
حوار بين كويتي وشقيقه يثير الجدل
18 حجم الخط

تفوق المصريين في الدراسة، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحوار مؤثر كويتي مع شقيقه عن الدراسة، حيث بدأ الحوار بسؤال وجهه المؤثر لشقيقه قائلًا: "ما تجيبش 99% ليه؟"، ليرد عليه شقيقه بتلقائية شديدة قائلًا: "ليه هو أنا مصري".

تفوق المصريين في الدراسة

وأثار المقطع ردود أفعال واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تداولوه بشكل واسع عبر صفحاتهم بمواقع التواصل، وخاصة النشطاء المصريين، الذين عبروا عن امتنانهم للمؤثر الكويتي، الذي أبرز تفوق المصريين في الدراسة، ووصفوه بأنه متسامح مع نفسه.

وأظهر المقطع المؤثر الكويتي وهو يسأل شقيقة الصغير، بعد أن قال له "ليش أنا مصري"، ليرد المؤثر ضاحكًا: "يعني المصري أذكى منك؟!"، وأجابه شقيقه الصغير: "أي.. لا مو أذكى مني.. بس هما يفهموا بسرعة". 

وهنا قال المؤثر الكويتي: "أهل مصر يعني ما شاء الله في الدراسة يضرب بهم المثل".


وأثار مقطع الفيديو ردود أفعال واسعة بين النشطاء وخاصة المصريين، حيث علق البلوجر محمود موسى فقال: " الناس أغلبهم طيبين ومتصالحين مع أنفسهم وواثقين في عدل ربنا وحكمة عطائه وأرزاقه.. لكن البعض يظن أن في التقليل من قدر الآخر زيادة لقدره..!! بارك الله في هذا الطفل البريء وفي وشقيقه السمح المحترم ونفع بهم".

المتفوق في الدراسة يُلقب "مصطفى"

وعلقت الدكتورة ريم الراجحي استشارية الحوكمة وإعداد الوثائق قالت: "حتى عندنا في السعودية.. الأولاد في المدرسة يسمون أي طالب شاطر (مصطفى حق الفصل) يعني حاطين له اسم مصري". 

الطلبة المصريين في الخارج، فيتو
الطلبة المصريين في الخارج، فيتو

ورد البلوجر السعودي الخالدي فقال: "حرفيا يضرب بهم المثل أنا أيام الدراسة كنت أقول ألقب أي طالب شاطر بـ مصطفى دراسة، وبعد مات خرجت وتوظفت إذا رأيت موظف شاطر ويأتي العمل باكرًا ولايغيب أقول له مصطفى دوام".

وقال البلوجر ماهر علي: " يومك ما تجيب 99% ليه.. ليه هو أنا مصري.. قلبهم نضيف وجميل".
وعلقت البلوجر عايشة أحمد قائلة: "حتى ابني أقوله ألصق بالمصريين بالمدرسة يمكن تهتم مثلهم.. ما شاء الله.. الله يحفظهم مهتمين وشاطرين".

وردت غادة مجدي قائلة: "إنسان جميل ومتصالح مع نفسه لا حقد ولا ضغينه ربنا ينور قلبه".

وقال البلوجر محمد شلبي عبد الرحيم: " شهادة نعتز بها من ناس جميلة متصالحة مع نفسها".

ما يريده المصريون من الحكومة في 2026.. السيطرة على الغلاء وزيادة القدرة الإنتاجية والتصديرية.. خفض الدين وتراجع التضخم وجذب المزيد من المصانع الأجنبية

مصرالعظيمة أكبر مما يعتقد المصريون!

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تفوق المصريين في الدراسة تفوق المصريين ايام الدراسة تفوق المصريين بالخارج الطلبة المصريين بالخارج الدراسة خارج مصر

مواد متعلقة

ما يريده المصريون من الحكومة في 2026.. السيطرة على الغلاء وزيادة القدرة الإنتاجية والتصديرية.. خفض الدين وتراجع التضخم وجذب المزيد من المصانع الأجنبية

المصريون بالخارج يواصلون التصويت في ثاني وآخر أيام الاقتراع بالدوائر الملغاة

مصرالعظيمة أكبر مما يعتقد المصريون!

يعتاد المصريون قولها، حكم قول «احنا زارنا النبي» للضيف عند قدومه للزيارة

الأكثر قراءة

وزير خارجية روسيا: نقدر الدور المصري في دعم الاستقرار بالشرق الأوسط

إرث "الأميرة والهانم"، قراءة في السجل الفني لـ سمية الألفي

ضبط 1.5 طن استربس دواجن وبسطرمة مجهولة المصدر بحي شرق شبرا الخيمة

أجيب 99% ليه هو أنا مصري، حوار بين كويتي وشقيقه يثير الجدل، والمصريون يردون (فيديو)

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

قمر المداحين في قنا، رحلة شيخ صعيدي عشق الإنشاد حبا في رسول الله (فيديو وصور)

هل الدعاء في أول ليلة من شهر رجب مستجاب؟ البحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

كأس الأمم الإفريقية، موعد مباراة منتخب مصر ضد زيمبابوي والقناة الناقلة

خدمات

المزيد

الدينار الأردني يتجاوز 67 جنيها في البنك المركزي اليوم

تعرف على سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي صباح اليوم

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي للمنتخبات المتوجة بأمم أفريقيا في 34 نسخة سابقة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، الشيخ أحمد بن يوسف الصديقي.. خريج الأزهر قاضي البحرين

هل الدعاء في أول ليلة من شهر رجب مستجاب؟ البحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

تفسير حلم السيول في المنام وعلاقته بخير قادم ورجوع غائب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads