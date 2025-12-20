أجيب 99% ليه هو أنا مصري، حوار بين كويتي وشقيقه يثير الجدل، والمصريون يردون (فيديو)

18 حجم الخط

تفوق المصريين في الدراسة، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحوار مؤثر كويتي مع شقيقه عن الدراسة، حيث بدأ الحوار بسؤال وجهه المؤثر لشقيقه قائلًا: "ما تجيبش 99% ليه؟"، ليرد عليه شقيقه بتلقائية شديدة قائلًا: "ليه هو أنا مصري".

تفوق المصريين في الدراسة

وأثار المقطع ردود أفعال واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تداولوه بشكل واسع عبر صفحاتهم بمواقع التواصل، وخاصة النشطاء المصريين، الذين عبروا عن امتنانهم للمؤثر الكويتي، الذي أبرز تفوق المصريين في الدراسة، ووصفوه بأنه متسامح مع نفسه.

وأظهر المقطع المؤثر الكويتي وهو يسأل شقيقة الصغير، بعد أن قال له "ليش أنا مصري"، ليرد المؤثر ضاحكًا: "يعني المصري أذكى منك؟!"، وأجابه شقيقه الصغير: "أي.. لا مو أذكى مني.. بس هما يفهموا بسرعة".

وهنا قال المؤثر الكويتي: "أهل مصر يعني ما شاء الله في الدراسة يضرب بهم المثل".

المتفوق في الدراسة يُلقب "مصطفى"

وأثار مقطع الفيديو ردود أفعال واسعة بين النشطاء وخاصة المصريين، حيث علق البلوجر محمود موسى فقال: " الناس أغلبهم طيبين ومتصالحين مع أنفسهم وواثقين في عدل ربنا وحكمة عطائه وأرزاقه.. لكن البعض يظن أن في التقليل من قدر الآخر زيادة لقدره..!! بارك الله في هذا الطفل البريء وفي وشقيقه السمح المحترم ونفع بهم".

وعلقت الدكتورة ريم الراجحي استشارية الحوكمة وإعداد الوثائق قالت: "حتى عندنا في السعودية.. الأولاد في المدرسة يسمون أي طالب شاطر (مصطفى حق الفصل) يعني حاطين له اسم مصري".

الطلبة المصريين في الخارج، فيتو

ورد البلوجر السعودي الخالدي فقال: "حرفيا يضرب بهم المثل أنا أيام الدراسة كنت أقول ألقب أي طالب شاطر بـ مصطفى دراسة، وبعد مات خرجت وتوظفت إذا رأيت موظف شاطر ويأتي العمل باكرًا ولايغيب أقول له مصطفى دوام".

وقال البلوجر ماهر علي: " يومك ما تجيب 99% ليه.. ليه هو أنا مصري.. قلبهم نضيف وجميل".

وعلقت البلوجر عايشة أحمد قائلة: "حتى ابني أقوله ألصق بالمصريين بالمدرسة يمكن تهتم مثلهم.. ما شاء الله.. الله يحفظهم مهتمين وشاطرين".

وردت غادة مجدي قائلة: "إنسان جميل ومتصالح مع نفسه لا حقد ولا ضغينه ربنا ينور قلبه".

وقال البلوجر محمد شلبي عبد الرحيم: " شهادة نعتز بها من ناس جميلة متصالحة مع نفسها".

