السبت 20 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

انفوجراف

السجل الذهبي للمنتخبات المتوجة بأمم أفريقيا في 34 نسخة سابقة (إنفوجراف)

كأس الأمم الأفريقية،
كأس الأمم الأفريقية، فيتو
18 حجم الخط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أمم أفريقيا 2025 كاس الأمم الإفريقية مصر الكاميرون غانا نيجيريا كوت ديفوار

مواد متعلقة

أمم أفريقيا 2025، نسور مالي وحلم اللقب الأول للكان

150 قناة حول العالم تنقل أمم أفريقيا 2025

اليوم، منتخب مصر يغادر القاهرة إلى المغرب استعدادا لانطلاق أمم إفريقيا 2025

بقيادة ساديو ماني، الإعلان عن قائمة السنغال لكأس أمم إفريقيا 2025

الأكثر قراءة

وزير خارجية روسيا: نقدر الدور المصري في دعم الاستقرار بالشرق الأوسط

إرث "الأميرة والهانم"، قراءة في السجل الفني لـ سمية الألفي

ضبط 1.5 طن استربس دواجن وبسطرمة مجهولة المصدر بحي شرق شبرا الخيمة

أجيب 99% ليه هو أنا مصري، حوار بين كويتي وشقيقه يثير الجدل، والمصريون يردون (فيديو)

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

هل الدعاء في أول ليلة من شهر رجب مستجاب؟ البحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

قمر المداحين في قنا، رحلة شيخ صعيدي عشق الإنشاد حبا في رسول الله (فيديو وصور)

تحرك برلماني لمواجهة أزمة انتشار الكلاب الضالة في الشوارع

خدمات

المزيد

الدينار الأردني يتجاوز 67 جنيها في البنك المركزي اليوم

تعرف على سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي صباح اليوم

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي للمنتخبات المتوجة بأمم أفريقيا في 34 نسخة سابقة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، الشيخ أحمد بن يوسف الصديقي.. خريج الأزهر قاضي البحرين

هل الدعاء في أول ليلة من شهر رجب مستجاب؟ البحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

تفسير حلم السيول في المنام وعلاقته بخير قادم ورجوع غائب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads