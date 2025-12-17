تفاصيل برنامج "رعاية" لتدريب الأطباء على التشخيص المبكر للأمراض النادرة لدى الأطفال

18 حجم الخط

وقعت وزارة التعليم العالي، ممثلة في المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية اليوم اتفاق شراكة وإطلاق برنامج «رعاية» لتدريب الأطباء الجامعيين بالمستشفيات الجامعية على التشخيص المبكر وعلاج الأمراض النادرة لدى الأطفال، بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة في صناعة الدواء.

وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، أن إطلاق مشروع «الرعاية للأمراض النادرة»، يمثل نموذجًا متقدمًا للتعاون البنّاء بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، ويعكس توجهات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي القائمة على التكامل بين الجامعة والصناعة والمجتمع المحلي، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم الطبي والرعاية الصحية في مصر.

وأعلن الوزير أن إطلاق البرنامج التدريبي «الرعاية للأمراض النادرة» يأتي انطلاقًا من إيمان الوزارة بالدور الحيوي الذي تقوم به المستشفيات الجامعية في التعليم والتدريب وتقديم الخدمات الصحية المتخصصة، لاسيما في المجالات الدقيقة والمعقدة مثل أمراض الأطفال النادرة، لما تمثله هذه الأمراض من تحدٍّ صحي عالمي نظرًا لصعوبة تشخيصها وندرة الخبرات المتخصصة في التعامل معها.

أهداف برنامج الرعاية للأمراض النادرة

وسيعمل البرنامج على الآتي:

تطوير التعليم الطبي المستمر وتحسين مسارات التشخيص، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية المقدمة للأطفال والأسر على مستوى الجمهورية.

الشراكة مع القطاع الخاص في تعزيز برامج تدريب الأطباء الجامعيين وتمكينهم من التعامل مع التحديات المصاحبة للأمراض النادرة.

ينطلق البرنامج ضمن رؤية الوزارة لبناء منظومة تعليم طبي مستمر بشكل مستدام.

يهدف إلى تعزيز المعرفة الطبية المتخصصة.

يهدف إلى إتاحة أحدث الممارسات العلمية.

يهدف إلى تطوير منهجيات الإحالة الفعّالة، ودعم التعاون متعدد التخصصات.

ستنطلق فعاليات البرنامج في بداية عام 2026، من خلال نموذج تدريبي شامل يجمع بين المحاضرات التفاعلية المباشرة والتعليم الإلكتروني.

يغطي البرنامج نطاقًا جغرافيًا واسعًا يشمل جامعات (القاهرة، وعين شمس، والإسكندرية، والمنصورة، والزقازيق، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج)، لضمان وصول المعرفة الطبية المتخصصة إلى مختلف المحافظات.

المحتوى العلمي يتضمن محاضرات متخصصة حول الأمراض الكلوية النادرة لدى الأطفال، والاضطرابات العصبية الجلدية النادرة، وأمراض الدم النادرة، واضطرابات الغدد الصماء، وأمراض الكبد النادرة لدى الأطفال.

بالإضافة إلى جلسات مهنية حول منهجيات الإحالة وأهمية التواصل الطبي المتخصص.

تجدر الإشارة إلى أن التقديرات تشير إلى أن الأمراض النادرة تصيب شخصًا واحدًا من كل 2000 شخص، وأن نحو 80% منها ذات منشأ جيني، بينما يشكّل الأطفال قرابة نصف الحالات المشخَّصة، ويواجه نحو 30% منهم تحديات البقاء حتى سن الخامسة عالميًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.