عالية المهدي تحذر الحكومة: 65% من الإنفاق العام في مصر يخصص لسداد الديون

قالت الدكتورة عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد، إن أعباء الديون في مصر وصلت إلى مستويات خطرة، موضحة أن أقساط وفوائد الديون تمثل نحو 65% من إجمالي الإنفاق العام في موازنة 2024/2025، وهو ما يعكس حجم الضغط الهائل على الموارد المالية للدولة.

خبيرة اقتصادية: أقساط وفوائد الديون تتجاوز إيرادات الدولة

وأضافت المهدي، في حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "آخر النهار" على قناة النهار، أن إجمالي أقساط وفوائد الديون يمثل حوالي 142% من إيرادات الدولة، ما يعني أن الحكومة مضطرة للاستدانة لسد الفجوة، سواء من الداخل أو الخارج، وهو ما يزيد من عبء الدين على الموازنة.

أستاذة اقتصاد: هناك ضرورة لتقليل الاقتراض وتوجيهه لمشروعات مربحة

وأكدت المهدي أنها لا تطالب بوقف الاقتراض تمامًا، لكنها شددت على أهمية تقليله بشكل كبير، بحيث ينخفض من مستويات 12–15 مليار دولار سنويًّا إلى حدود 5–6 مليارات دولار فقط. وأوضحت أن استمرار الاقتراض الخارجي بنفس الوتيرة يعني استمرار الضغط على الموازنة، وأن أي استدانة مستقبلية يجب أن تكون موجهة لمجالات قادرة على السداد وتحقيق عائد حقيقي للدولة.

من جانبه قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: إن الحكومة والبنك المركزي يركزان على خفض الدين المحلي والخارجي خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الدين الخارجي للعام الماضي كان عند حدود 44% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ضمن الحدود الآمنة التي تتراوح بين 40 و45% لأي دولة.

وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس بالعاصمة الإدارية، أن الهدف هو تخفيض نسبة الدين الخارجي إلى 40%، بما يتماشى مع التوقعات بالنمو الاقتصادي المتوقع بـ5%، مشيرًا إلى أن القروض الجديدة مخصصة أساسًا لتغطية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والمواد البترولية، كما يتم أحيانًا استبدال دين بدين لإطالة فترة السداد وتحقيق شروط أفضل.

