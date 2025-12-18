خطاب الأمة، ترامب يعرض حصاد 2025 وخطط 2026 وترجيحات بـ"إعلان حرب"

18 حجم الخط

خطاب الأمة، من المقرر أن يلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطابا إلي الأمة يؤكد فيها للأمريكيين أن العام 2025 هو عام "ممتاز"، وأن "القادم أفضل"، في وقت يرتاب الناخبون في سياسته الاقتصادية.

ومن المتوقع أيضًا أن يكشف الرئيس الجمهوري البالغ 79 عامًا عن توجهات سياساته للعام 2026، بعدما اعتمد مجموعة واسعة من السياسات القومية والحمائية المتشددة في العام الأول من ولايته الثانية.

وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" الثلاثاء: "أيها الأمريكيون: سأوجّه خطابا إلى الأمة غدا مباشرة من البيت الأبيض. أتطلع إلى لقائكم حينها".

وأضاف: "لقد كان عاما رائعا لبلدنا، والأفضل لم يأت بعد!".

ولم يفصح ترامب عما سيتحدث عنه في الخطاب الذي يلقيه من البيت الأبيض في الساعة التاسعة بتوقيت الساحل الشرقي، ساعة الذروة المسائية، مكتفيًا بالقول عبر مواقع التواصل إن "هذه كانت سنة عظيمة لبلادنا، والآتي أفضل".

البيت الأبيض يكشف أبرز محاور خطاب الأمة

البيت الأبيض كشف أن ترامب سيشدد على "إنجازاته التاريخية"، ولا سيما في التصدي للتضخم الذي يحمل الرئيس مسؤوليته لسلفه جو بايدن، ومعالجة مسألة الهجرة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحافيين، أمس الثلاثاء: "سيكون خطابًا جيدًا حقًا. كنت أناقشه للتو مع الرئيس في المكتب البيضاوي".

وأضافت: "سيتحدث كثيرًا عن الإنجازات على مدى الأشهر الأحد عشر الماضية، وكل ما فعله لإعادة العظمة إلى بلادنا، وكل ما يواصل التخطيط للقيام به حتى يستمر في تحقيقه للشعب الأمريكي خلال السنوات الثلاث المقبلة".

وفي تصريح منفصل لشبكة "فوكس نيوز"، قالت ليفيت إن ترامب "قد يكشف أيضًا عن بعض السياسات التي سيعتمدها في العام الجديد".

وتباهى ترامب بأن ما يجلبه هو "عصر ذهبي" جديد.

مخاوف الأمريكيين بشأن غلاء المعيشة

وبحسب وكالات إخبارية، تتناقض النظرة الإيجابية التي يحاول أن يعكسها الرئيس الأمريكي والبيت الأبيض مع المخاوف التي يعبّر عنها الأمريكيون بشأن غلاء المعيشة بحسب استطلاعات الرأي.

ومع الإعداد للانتخابات النصفية العام المقبل، يواجه ترامب غضبًا متصاعدًا بين الأمريكيين حيال غلاء المعيشة، ودعا بعض المحافظين الرئيس الأمريكي إلى التركيز أكثر على القضايا الداخلية.

من جانب آخر، يواجه الرئيس انتقادات داخل حركته "ماجا"، التي تحمل اسم شعاره "لنجعل أمريكا عظيمة من جديد"، تأخذ عليه تركيز جهوده على إحلال السلام في أوكرانيا وقطاع غزة وعلى التوتر مع فنزويلا، بدل الاهتمام بالشؤون الداخلية الأمريكية.

وتفيد مؤشرات بأن فريقه بدأ يدرك أن هذه المسألة قد تضر بحظوظ الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في 2026.

وقد عبّر ترامب مؤخرا عن انزعاجه من استطلاعات الرأي، وكتب على شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال": "متى ستعكس استطلاعات الرأي عظمة أمريكا اليوم؟ متى سيُقال أخيرا إنني صنعتُ، من دون تضخم، ربما أفضل اقتصاد في تاريخ بلدنا؟ متى سيفهم الناس ما الذي يجري؟".

وطلب نائب الرئيس جيه دي فانس الذي كان في ولاية بنسلفانيا الثلاثاء، من الأمريكيين التحلي بالصبر، محملا الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن مسؤولية ارتفاع تكاليف المعيشة.

ترامب قد يعلن "حربا" على فنزويلا خلال خطابه للأمة

بدوره، صرح الصحفي الأمريكي البارز تاكر كارلسون، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يعلن حربا على فنزويلا خلال خطاب متوقع للأمة مساء الأربعاء من المكتب البيضاوي.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، جاء ذلك في بودكاست "Judging Freedom"، حيث ادعى كارلسون نقلا عن "أحد أعضاء الكونجرس" أن المشرعين تم إطلاعهم عشية ذلك على "حرب وشيكة" مع فنزويلا. وتوقع أن يتم الإعلان عن ذلك مساء الأربعاء بالتوقيت الشرقي الأمريكي.

تصاعد التوترات مع فنزويلا

ومن الجدير بالذكر أن الخطاب الموجه للأمة يأتي في خضم تصاعد التوترات مع فنزويلا على خلفية الحرب على المخدرات. وقد كثفت الولايات المتحدة نشاطها العسكري بشكل حاد قرب سواحل فنزويلا، حيث نشرت سفنا حربية وحاملات طائرات وغواصات وقوات في البحر الكاريبي والمياه الجنوبية.

كما أعلن ترامب فجر اليوم، تصنيف سلطات فنزويلا "منظمة إرهابية أجنبية"، وفرض ترامب"حصارا بحريا كاملا ونهائيا" على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات المرتبطة بفنزويلا.

وزعم الرئيس أن فنزويلا "سرقت" النفط والأرض والأصول الأخرى من الولايات المتحدة، وأن الضغط سيستمر حتى تعيدها، متهما "النظام غير الشرعي" للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو باستخدام عائدات النفط لتمويل "إرهاب المخدرات والاتجار بالبشر والقتل"، وربط ترامب بين عودة المهاجرين غير الشرعيين إلى فنزويلا وسياسات إدارة سلفه جو بايدن.

السلطات الأمريكية تستعد بسرية لسيناريو مغادرة مادورو للسلطة

وفي 9 ديسمبر، أفادت شبكة "سي إن إن" بأن السلطات الأمريكية تستعد بسرية لسيناريو مغادرة مادورو للسلطة، وتخطط لخيارات مختلفة لملء "فراغ السلطة" وضمان الاستقرار في البلاد.

وتدهورت العلاقات بين البلدين بشكل حاد في نهاية أغسطس بعد أن وقع ترامب توجيها سريا يسمح باستخدام القوة العسكرية ضد كارتلات المخدرات في أمريكا اللاتينية. عقب ذلك، عززت واشنطن وجودها العسكري في المنطقة بإرسال قوات إضافية شملت ثماني سفن حربية وغواصة نووية وحاملة الطائرات "جيرالد فورد".

وقالت الرئاسة الفنزويلية، مساء اليوم الأربعاء، إن الرئيس مادورو قال إن تصريحات نظيره الأمريكي دونالد ترامب ذات طابع استعماري وتشكل تهديدا مباشرا لسيادة البلاد.

وأضافت الرئاسة الفنزويلية: "الرئيس مادورو حذر في اتصال مع جوتيريش من تداعيات تهديدات واشنطن على السلم الإقليمي.. الرئيس مادورو دان تصريحات ترامب التي اعتبر فيها نفط البلاد وثرواتها ملكا للولايات المتحدة".

