محافظات

محافظ الفيوم يفتتح مبنى رياض الأطفال بمدرسة النور للمكفوفين بكيمان فارس

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، مبنى قاعات رياض الأطفال بمدرسة النور للمكفوفين في منطقة كيمان فارس، وأعمال تطوير عدد من الأقسام بالمدرسة، بتمويل من بنك الإسكان والتعمير بقيمة 5 ملايين جنيه، والتي تم تنفيذها بالتعاون بين المحافظة، وإحدى الجمعيات الأهلية بإشراف فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بهدف الارتقاء بالمنظمومة التعليمية لذوي الهمم.

جولة داخل المدرسة

وعقب افتتاح مبنى رياض الأطفال بمدرسة النور للمكفوفين بكيمان فارس، تفقد محافظ الفيوم، ومرافقوه، مختلف أقسام المبنى الذي يضم عدد 4 قاعات للأطفال، وحجرة للمدرسين، ودورة مياه، وحديقة للأطفال، ذلك المبنى الذي قام بتنفيذ أعماله الإنشائية وتشطيبه من خلال احدي جمعيات المجتمع المدني، وبتمويل من بنك الإسكان والتعمير، وتم فرشه بالمقاعد وديسكات الأطفال من خلال الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وثمن المحافظ، جهود جميع الجهات المشاركة في إنشاء وتشطيب وفرش مبنى رياض الأطفال بمدرسة النور للمكفوفين بكيمان فارس، لتقديم خدمة تعليمية ملائمة لذوي الهمم.

 

 

كما  تفقد محافظ الفيوم أعمال تطوير ورفع كفاءة معمل الحاسب الآلي بالمدرسة نفسها، بتوفير عدد من أجهزة الكمبيوتر المجهزة للتلاميذ من مكفوفي البصر، وكذا توفير أجهزة سطر وطابعة برايل، فضلًا عن عمل الصيانة اللازمة لدورات المياه بالمدرسة، وتوفير أدوات وأجهزة لمطبخ ومطعم المدرسة، وصيانة عدد من المقاعد والديسكات بالفصول، بهدف توفير البيئة الملائمة لتلاميذ المدرسة من ذوي الهمم، وفي إطار الارتقاء بالمنظومة التعليمية الخاصة بهم.

 

تكريم المتفوقين

وعلى هامش فعاليات الافتتاح، كرم محافظ الفيوم،  عدد من تلاميذ المدرسة المتفوقين دراسيًا وحفظة القرآن الكريم، بمنح كل منهم شهادة تقدير وشنطة بها قطعة ملابس، خلال الاحتفالية التى بدأت بالسلام الجمهوري، وآيات من الذكر الحكيم، تلاها التلميذ عبدالرحمن أحمد سيد، بالصف الأول الثانوي، وقصيدة بعنوان "حكاية بنت" للتلميذة هاجر محمد بالصف الرابع الابتدائي، ثم كلمات الحضور التي أكدوا فيها على أهمية المشاركة المجتمعية، ودور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية، فى توفير الخدمات التعليمية الملائمة لذوى الهمم.

 

تعاون مثمر

أكد محافظ الفيوم، أن المحافظة لا تدخر جهدًا فى التعاون البناء والمثمر مع مختلف الهيئات والمؤسسات في إطار من القانون، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات ومنها القطاع التعليمي.

 

تميز أصحاب الهمم 

وتابع أن ذوي الهمم أصحاب القدرات الخاصة، يتميزون عن أقرانهم بالإرادة والتحدى وتجاوز الصعاب، وهم أجمل ما فى المجتمع، مشددًا على أهمية تيسير سبل الحياة لذوي الهمم، وتوفير البيئة التعليمية المناسبة لهم،  مشيرًا إلى أنهم يمتلكون قدرات استثنائية تؤهلهم لتجاوز التحديات وتحقيق التميز.

وأكد على أهمية تضافر جميع الجهود لخدمة التلاميذ من ذوى الهمم، لافتًا إلى أن الدولة   تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولى ذوى الهمم رعاية خاصة.
 

وزيرة التنمية المحلية تبحث مع محافظ الفيوم مستجدات إعادة التوازن البيئي ببحيرة قارون

محافظ الفيوم يتابع انتخابات النواب عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية


ومن جهته، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أن مدرسة النور للمكفوفين بكيمان فارس، التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية، تم إنشاؤها عام 1993م، على مساحة 1680 مترا مربعا، وتشمل مبنيين تعليمي بهما 12 فصلًا دراسيًا، وعدد 2 قاعة لرياض الأطفال، بإجمالي 163 تلميذًا وتلميذةً، بواقع  6 فصول ابتدائي، بإجمالي 79 تلميذًا وتلميذةً، و3 فصول إعدادي بإجمالي 36 تلميذًا وتلميذةً، و3 فصول ثانوى، بإجمالي 36 تلميذًا وتلميذةً، بجانب  6 أطفال برياض الأطفال، كما تضم المدرسة مبنى للمبيت على قسمين "بنين بهما 41 دولاب وسرير، وبنات  40 دولاب وسرير"، كما يوجد بالمدرسة مكاتب إدارية، وفناء للتلاميذ، وحديقة لرياض الأطفال.

 

