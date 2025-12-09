محافظ الفيوم يوجه بتوفير الرعاية الاجتماعية والعلاج المجاني في لقاء خدمة المواطنين

18 حجم الخط

وجه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم،خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، بتوفير الرعاية الصحية والعلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية، وإجراء عدد من التداخلات لتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للأولى بالرعاية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير المشروعات التنموية لعدد من الشباب والفتيات، وتراخيص أكشاك للأسر الأكثر احتياجًا، جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ.

علاج على نفقة الدولة

كما وجه محافظ الفيوم، كلًا من وكيل وزارة الصحة والسكان، ومدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي، بتوفير الرعاية الصحية، والعلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات المرضية، وسرعة التنسيق بين وكيل وزارة الصحة ومسئولي مستشفى جامعة الفيوم، لإجراء عملية جراحية لفتاه تعاني من نزيف بالعين، مع توفير العلاج اللازم لها، إلى جانب دراسة عدد من الحالات المرضية، وتيسير الإجراءات لتوفير العلاج اللازم لهم بالتنسيق مع مسئولي الجمعيات الخيرية.

لقاء خدمة المواطنين

تداخلات لتوفير الحماية الاجتماعية

كما وجه محافظ الفيوم، مسئولى التضامن الاجتماعي، بإجراء عدد من التداخلات لتوفير الحماية الاجتماعية لبعض الحالات من الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوي الهمم، وتوفير المساعدات المالية والعينية العاجلة لهم، مع بحث مدى إمكانية حصولهم على معاشات تكافل وكرامة، بالإضافة إلى التكفل بنفقات الدراسة لعدد من الطلبة من الأسر الأكثر احتياجًا، بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني من المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية.

لقاء خدمة المواطنين

سائقو الفيوم الجديدة

كما استمع محافظ الفيوم إلى شكوى عدد من سائقي سيارات الأجرة "الميكروباص" بخط مدينة الفيوم الجديدة ـ الفيوم، يتضررون فيها من عمل عدد إضافي من الأوتوبيسات التابعة لمدينة الفيوم الجديدة لنقل الركاب، وعلى الفور كلف محافظ الفيوم، نائب المحافظ، بالتنسيق مع رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، لوضع الآليات الملائمة لعمل هذه المركبات.

لقاء خدمة المواطنين

تراكم القمامة وروث الماشية

كما وجه محافظ الفيوم، رئيس وحدة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع مسئولي مجلس مدينة الفيوم، لمعاينة قطعة أرض بمنطقة البارودية البحرية يقوم صاحبها بتربية أغنام بها، مما يسبب تراكم القمامة والمخلفات وانبعاث الروائح الكريهة، مما يضر بالصحة العامة للقاطنين بالمنطقة، مؤكدًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

كما وجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة الفيوم، بسرعة إنهاء إجراءات ترخيص عدد من الأكشاك للأسر الأولى بالرعاية، كما وجه ممثل فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بتوفير المشروعات الصغيرة وتيسير الإجراءات اللازمة لعدد من الشباب حتى تعينهم على توفير متطلبات الحياة.

