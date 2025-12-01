محافظ الإسماعيلية يتفقد المدارس والمعاهد الأزهرية بقرية عين غصين

18 حجم الخط

تفقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، مجمع معاهد فتيات عين غصين الأزهري "إعدادي وثانوي" والذي يضم بداخله خلال الفترة المسائية المعهد الابتدائي المشترك، ومدرسة عين غصين الابتدائية المشتركة، ومدرسة الشهيد عبدالوهاب عارف الابتدائية المشتركة.

أبرز الحضور خلال الجولة

وذلك بحضور، الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، المهندس أحمد الشيمي مدير مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، العميد حمدي هندي المشرف العام على الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، العميد عفت راغب معاون المحافظ للمتابعة الميدانية، ونعمة محمود رئيس قرية عين غصين.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

وتفقد محافظ الإسماعيلية منشآت معهد فتيات عين غصين الأزهري، والذي يضم ٣٨٠ طالبة في المرحلتين الإعدادية والثانوية، مستمعًا لشرح واف من نورة عيد عميدة المعهد.

تفقد المعهد الابتدائي

كذلك تفقد المعهد الابتدائي المشترك، والذي يضم ٤٨٠ طالبا وطالبة بمرحلتي رياض الأطفال والابتدائي، بحضور الشيخ عصمت خزيم مدير المعهد.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

تفقد الفصول الدراسية

كما تفقد محافظ الإسماعيلية الفصول الدراسية لمدرسة عين غصين الابتدائية المشتركة، والتي تضم ٢٣١ طالبا وطالبة، بحضور أمينة إبراهيم مديرة المدرسة.

واختتم محافظ الإسماعيلية جولته داخل المعهد، بتفقد الفصول الدراسية لمدرسة الشهيد عبدالوهاب عارف الابتدائية المشتركة، والتي تضم ٣٦٠ طالبا وطالبة، بحضور عصام عبد المقصود مدير المدرسة.

محافظ الإسماعيلية يشيد بمستوى الطلاب

وأشاد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بمستوى الطلاب والطالبات داخل الفصول الدراسية، وكذلك مستوى المعلمين.

موجهًا بمرور لجان من مديرية التربية والتعليم، المنطقة الأزهرية، فرع هيئة الأبنية التعليمية، لتوفير كافة مستلزمات المدارس والمعاهد، ورفع كفاءة المنشآت، بجانب مرور مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، لتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة للطلاب والطالبات، وتوفير طبيب بشكل دائم للحفاظ على صحة الطلبة.

وعقب انتهاء جولته بالمعهد، وجه محافظ الإسماعيلية بضرورة الاهتمام بنظافة أحد المجاري المائية المواجهة للمعهد، وسرعة دراسة رصف الطريق الواصل من منطقة المحطة مرورًا بمجمع المدارس بطول كيلومتر واحد.

