حادث مروع، لحظة تدحرج أتوبيس سياحي من أعلى جبل بالهند وسقوط عشرات الركاب (فيديو)

حادث مروع، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرعب، لحادث سير وقع بسبب إهمال سائق أتوبيس سياحي كاد يتسبب في كارثة، ويودى بحياة عشرات السائحين في منطقة دالهاوزي بالهند.

حادث مروع لأتوبيس سياحي ينزلق من أعلى الجبل

ويظهر المقطع المرعب أتوبيس سياحي كان يسير على منحدر، فقرر السائق أن يرجع بالأتوبيس السياحي للخلف على منحدر ضيق، الأمر الذي أدى لسقوط العديد من السائحين الذين يقلهم الأتوبيس على الطريق، وكاد الأتوبيس يسقط في وادي عميق، لولا أن العناية الإلهية أنقذت الركاب والأتوبيس، لكن بعضهم سقط على الطريق.



وقع الحادث المرعب للأتوبيس السياحي في منطقة دالهاوزي بالهند، عندما ظهرت مركبة سياحية فجأة وبدأت في التدحرج إلى الخلف على الطريق، فقفز الناس منها لإنقاذ حياتهم، سير المركبة وتدحرجها فجأةً إلى الخلف على طريق جبلي شديد الانحدار في هيماشال براديش، تسبب في حالة ذعر بين الركاب، فقفز بعضهم في مرعوبين خاصة أن المركبة كانت تتجه لتسقط في وادي عميق.



الفيديو المروع الذي تم رصده والتقاطه في دالهاوزي، منتجع جبلي شهير في هيماشال براديش، أثار حالة من الفزع بين الناس والسائحين، عندما ظهرت حافلة صغيرة مليئة بالسياح بالتدحرج فجأةً إلى الخلف على طريق جبلي شديد الانحدار. وشوهد الركاب وهم يقفزون منها في حالة من الذعر.

العناية الإلهية تنقذ عشرات الركاب

وانتشر الفيديو المرعب بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكشف المقطع عن مدى فداحة وخطأ السائق، لكن العناية الإلهية أنقذت أرواح العديد من الركاب، الذين ظهروا وهم يتساقطون من الحافلة لإنقاذ أرواحهم، التي كانت تتجه للسقوط في الوادي العميق، أسفل الجبل.

إنزلاق أتوبيس من أعلى الجبل



وأكد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن شجرة أوقفت السيارة التي تحمل عشرات السائحين، وكانت السبب في منع كارثة كادت تودي بحياة السائحين، حتفًا من أعلى الجبل.

وقال أحد الركاب: "مع تدحرج المركبة، كانت حياة الجميع في خطر. للحظة، بدا أن النجاة مستحيلة. لكن لحسن الحظ، أوقفت شجرة المركبة من التدحرج. وإلا، لكانت سقطت مباشرة في الوادي أدناه، مما كان سيؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح".



